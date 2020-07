Viale Trieste Operazione costata 15mila euro

PESARO Quanto ha speso il Comune per creare le due aree pedonali in viale Trieste, con gli arredi urbani e l'incarico progettuale? Gli uffici comunali hanno pubblicato tutti i costi, voce per voce. La cifra complessiva è di 15 mila euro. Partiamo dagli arredi. Il Comune ha proceduto ad affidamento in via diretta, considerato che l'importo era inferiore a 40 mila euro, le forniture degli arredi a due ditte: 8 strutture a portali, 7 panche con relativi tavolini, 45 paletti per un importo di 8.296 euro. E altri 1950 euro per la fornitura di 272 nastri divisori colorati in tessuto (186 pezzi da 4,80 metri, 86 pezzi da 1,80 metri). Nel complesso, 10 mila e 246 euro. Nell'affidamento vanno conteggiati anche 2.254 euro di Iva al 22%. Il secondo capitolo, che rientra nelle spese tecniche (inclusa la cassa previdenziale, con I'Iva esente), riguarda l'incarico progettuale, affidato all'architetto Giulia Sotte, per un importo di 2.499 euro. In delibera i motivi dell'incarico esterno: «Considerate le difficoltà del Servizio Lavori Pubblici, per la carenza di personale tecnico anche in relazione ai carichi di lavoro e per l'urgenza assoluta dell'opera, risulta necessario affiancare al dirigente del Servizio, in qualità di supporto al Rup, un tecnico esterno di comprovata fiducia e affidabilità in grado di assisterlo in tutte le fasi di realizzazione del progetto delle aree pedonali, dalla sua formulazione alla messa in opera, con un'attività di coordinamento e supervisione». Le due aree pedonali dallo scorso weekend sono entrambe attive (prima quella tra viale Marconi e via Pola nella settimana precedente) poi la fascia tra viale Zara e via Ninchi. Una nuova soluzione viaria che ha portato ad una raccolta firme, ancora in corso, proposta da alcuni commercianti di entrambe le aree pedonali, i quali chiedono che la Ztl venga ridotta soltanto alle ore serali, consentendo invece il transito ad auto e scooter al mattino e al pomeriggio. Questo, perchè gli esercenti lamentano un calo di affari con il blocco alla circolazione per tutto il giorno, soprattutto da parte di quei clienti della sosta mordi e fuggi, L'assessore Belloni ha risposto che per quest'anno l'orario della Ztl pedonale non si tocca, mentre si potrà rivedere per l'estate prossima.

Thomas Delbianco

