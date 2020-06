Viale Trieste, note stonate e alla Baia si alza il muro

IL RESTYLING

PESARO. Arriva l'asfalto musicale nel primo tratto di viale Trieste pedonalizzato e completamente chiuso alle auto, ma per commercianti e bagnini le note della sosta sono stonate: «Si perdono i clienti mordi e fuggi e i bagnanti giornalieri. La Ztl pedonale solo di sera», propongono. L'assessore Belloni replica: «La sosta blu garantisce rotazione». E in Baia il quartiere, con il gruppo di opposizione, protesta per la struttura in legno della spiaggia per cani che copre la visuale.

Doppio problema

Ma procediamo con ordine. Il sindaco Matteo Ricci ieri è arrivato in viale Trieste in bicicletta di buon orario mattutino. Attorno, poco dopo,aveva commercianti e bagnini del tratto tra viale Marconi e viale Pola, il primo già diventato Ztl pedonale, nella sperimentazione che durerà tutta l'estate. L'altro tratto, quella tra viale Zara e via Ninchi verrà chiuso alle auto all'inizio della prossima settimana, secondo le indicazioni che arrivano dai tecnici comunali. «Ricci è stato disponibile, si è fermato, e ha ascoltato le criticità che secondo noi sono presenti con questa formula - racconta il gestore del tabacchi di viale Trieste - in questo periodo l'anno scorso lavoravo molto di più. Non è solo la questione del covid, ma con questa chiusura alle auto, siamo penalizzati, soprattutto per quanto riguarda quei clienti che si fermano per pochi minuti, fanno acquisti veloci e ripartono. Sto pensando di tenere chiuso all'ora di pranzo, cosa che non ho mai fatto».

Villa Marina? Lontana

I gestori di Bagni Baronciani avrebbero voluto «un incontro prima di far partire l'area pedonale, per dirci quello che c'era in prospettiva e che si poteva fare, chiedere anche il nostro parere. E' vero che c'è un parcheggio di 150 posti auto a Villa Marina, ma favorisce i bagnini più vicini a quella zona, per chi va al mare giornaliero. Far diventare tutta la sosta a pagamento, inoltre, non ci agevola. Altri commercianti dell'area chiedono che la Ztl pedonale venga attivata soltanto di sera e non tutto il giorno, «E' un isola pedonale - dice l'assessore Enzo Belloni - i clienti possono arrivare e parcheggiare nelle strisce blu che garantiscono una rotazione assoluta. Fino alle 9 la sosta è gratuita, nel momento in cui si parla di Apu è chiaro che qualcuno può essere penalizzato, anche se i posti auto liberi ne trovavi pochi durante la giornata perchè in molti parcheggiavano dal mattino presto fino alle 18-19. Abbiamo voluto garantire le categorie più deboli creando spazi sia sul viale che nelle vie perpendicolari. I disabili possono parcheggiare nelle strisce blu».

Da zona a zona

Da viale Trieste a Baia Flaminia, dove si è accesa una protesta dal Quartiere alla vista della palizzata in legno che corre a fianco alla ciclabile, struttura collegata alla spiaggia per cani, che inaugurerà proprio questa sera. «Siamo favorevoli alla spiaggia dei cani, ma con queste modalità l'Amministrazione rovina la Baia - affermano i consiglieri della lista civica Ascoltiamo Pesaro del Quartiere 9 Soria Tombaccia - La struttura in legno per il deposito del materiale ed il chiosco, comparsi all'improvviso, ci lasciano molto perplessi. Sono impattanti dal punto di vista estetico ed interrompono la vista del mare. Il loro posizionamento, sugli stalli di sosta tra la strada e l'area ciclopedonale che dà sul mare, crea sicuramente intralcio al passaggio e pericolo per gli avventori. Ci auguriamo che questa sia solamente una soluzione provvisoria che verrà sanata nel giro di pochi giorni». I consiglieri di opposizione Gabriele Angelini, Maria Cristina Rovelli, Barbara Paggetti, Andrea Nicoloso, Silvana Ghiretti incalzano: «Siamo stati tra i primi a chiedere che si dedicasse un'area di spiaggia per poter garantire l'accesso a chi desidera portare il cane al mare con sè - ricordano i consiglieri di Ascoltiamo Pesaro - Siamo molto attenti alle esigenze dei cittadini del nostro quartiere e riteniamo che sia un bel servizio per la città e per tutto il territorio. Siamo esterrefatti però dalle modalità impiegate dall'amministrazione. Se fossimo stati coinvolti nella decisione, o almeno ascoltati, avremmo suggerito altre aree, sicuramente più idonee e una realizzazione meno impattante. Rimaniamo fortemente critici su quanto sta accadendo e non mancheremo di vigilare» ribadiscono.

Buon lavoro ai gestori

«Vogliamo però anche augurare buon lavoro ai gestori - concludono- perché crediamo che sia importante sostenere ogni persona che in questo momento difficile, si mette in gioco per creare posti di lavoro e migliorare i servizi della nostra città».

