«Viale della Repubblica la ciclabile non si tocca»

LA VIABILITÀPESARO Il Comune boccia la ciclabile unica su viale della Repubblica. «Sarebbe più pericoloso con i due sensi su un solo lato» spiega l'assessore ai Lavori pubblici Enzo Belloni ribattendo alle richieste che vengono dai commercianti, aggiungendo però di auspicare per il futuro una grande area di sosta in largo Aldo Moro per poter rimuovere i parcheggi nel viale che porta alla Palla e quindi poter dare respiro alla zona mare. Un progetto già accarezzato da tempo dallo stesso sindaco Matteo Ricci che però per poter essere...