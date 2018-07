Viale della Liberazione ancora un altro mese di code e rallentamenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CANTIEREPESARO Ancora qualche settimana di pazienza e di attesa per la fine del cantiere che Marche Multiservizi sta portando avanti per i lavori di rifacimento dei sotto servizi, da via Canale a viale della Liberazione. Disagi e traffico che va in tilt nelle ore di punta, soprattutto la mattina e negli orari di rientro dal lavoro. In un incontro fra l'assessore ai Lavori Pubblici, Enzo Belloni e i tecnici della municipalizzata, responsabile della gestione del cantiere, è stata comunicata la data del prossimo 10 agosto per la fine lavori....