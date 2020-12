«Viabilità vero problema, ora lavoriamo di squadra»

L'INTERVISTA

URBINO Massimiliano Sirotti, presidente del Consiglio Comunale di Urbino, ha recentemente incontrato Luigi Gallo, il direttore della Galleria Nazionale delle Marche.

«Motivo dell'incontro? Sia per conoscerci, per dargli il benvenuto ad Urbino per conto del Consiglio comunale e per invitarlo in assise, la casa dei cittadini, per un confronto con tutti i gruppi consiliari».

Di cosa avete parlato?

«Il direttore ha già avuto modo di fare conoscenza con il sindaco Gambini. La mia visita è stata cordiale e costruttiva. Abbiamo analizzato la situazione della città, della Galleria Nazionale delle Marche, il rapporto tra gli Enti Università e Comune».

Che impressione ne ha ricavato?

«Per quel che riguarda la Galleria Nazionale delle Marche ho avuto l'impressione che il nuovo direttore si sia fatto un'idea chiara di quali siano gli interventi da portare avanti e le criticità da risolvere. Ci siamo raffrontati sulle caratteristiche di Urbino, città riconosciuta a livello internazionale per il suo patrimonio storico artistico, città di Raffaello, sede di una prestigiosa Università, però allo stesso tempo mal collegata».

Problema atavico.

«La viabilità è uno dei problemi principali ed è un tema su cui bisognerà lavorare molto, come Amministrazione, in particolare nella persona del sindaco. Stiamo operando per agire nelle sedi opportune per riuscire ad incidere».

Lei, in questo senso, come sta lavorando?

«Sto lavorando per un rapporto costruttivo con tutti gli Enti principali, abbiamo incontrato il rettore, adesso incontreremo il direttore e insieme cercheremo di fare un lavoro produttivo ed importante. Non mi scorderò mai di dire che il lavoro di squadra è fondamentale e sui temi principali per la città dobbiamo essere un tutt'uno indistintamente, rivolto sia alle forze politiche della città, sia a tutti gli enti. Dobbiamo essere protagonisti, abbiamo tutto per essere orgogliosi di essere urbinati e lavorare uniti».

