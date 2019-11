Viabilità, decoro e recupero nel pacchetto delle richieste

GLI OBIETTIVI

PESARO Dalla circonvallazione di Santa Veneranda alle opere portuali, passando per l'interquartieri di Muraglia, la ciclabile di via Fratti e gli arredi in centro e zone periferiche, evitando lo spopolamento delle colline. Si dovranno mettere subito al lavoro i 135 consiglieri eletti domenica nei dodici quartieri. Tante le questioni aperte in città, dalle piccole manutenzioni ai grandi temi, sui quali i nuovi rioni possono fungere da mediatori nel rapporto tra cittadini e amministrazione comunale, fornire i propri pareri, aprire riflessioni, e sollecitare enti e privati a realizzare infrastrutture e interventi strategici che Pesaro attende in alcuni casi anche da decenni.

Organi consultivi

I consigli sono organi consultivi e senza potere decisionale ma possono indirizzare il buongoverno. Questioni omnibus come la viabilità fanno parte del programma dei 12: Cattabrighe per la messa in sicurezza della statale 16, Borgo Santa Maria per il passaggio dei mezzi pesanti fuori dal centro (così anche Santa Veneranda), Tombaccia e Soria perchè ci sono ancora questioni irrisolte e non solo per lo snodo di largo Tre Martiri. Cambierà solo la modalità d'approccio, non scontro ma confronto dato che sul fronte politico, il centrosinistra ha vinto ovunque.

Il cappotto

Un cappotto di 12 su 12 con undici consigli alla lista Quartieri Pesaro Un gran belpo' ispirata alla lista del sindaco in corsa per le amministrative, mentre sul San Bartolo 10 consiglieri su 10 sono stati conquistati dal Faro e un consenso superiore al 93%. Il San Bartolo è anche stato il quartiere con la maggiore affluenza, 20%, la media nei dodici quartieri è stata 9,1% (7192 votanti), in aumento rispetto alla tornata elettorale del 2014 (6,7%). Alla lista Ascoltiamo Pesaro, espressione dei partiti e civiche di centrodestra, circa 30 consiglieri. A Insieme per il Quartiere, che si presentava a Cinque Torri-Santa Veneranda, 3 consiglieri, tra i quali anche il presidente uscente Ugo Schiaratura. Nel secondo Quartiere sono andati 7 consiglieri al Pd, 1 al centrodestra e 1 ai Comunisti per Pesaro (Giovanni Del Monte). La lista Centro Storico Pesaro avrà un suo rappresentante nel quartiere Centro, Luciano Trebbi. Particolarità: al Centro sono stati eletti in tutto 11 consiglieri: vanno aggiunti i 6 del centrosinistra (Luca Storoni, Miranda Paolucci, Luigina Bernabeo, Alberico Miniucchi, Chiara Gnucci, Francesca Matacena, Alessnadra Nencioni) e i 3 del centro destra (con il ritorno di Alessandro Bettini anche Palmarosa Tempesta, Corrado Brancati e Serena Boresta). Eletta anche la lista Noi Comunità a Cattabrighe-Vismara di ispirazione cattolica, con quattro consiglieri (7 sono del centrosinistra) e Miriam Ricci di Ascoltiamo Pesaro.

I candidati

A Muraglia-Montegranaro 8 consiglieri della lista di centrosinistra, 4 del centrodestra, a Villa Fastiggi 10 Ungranbelpo', 2 per Ascoltiamo Pesaro. A Soria-Tombaccia 7 consiglieri al centrosinistra, 5 al centrodestra. A Borgo Santa Maria 9 al centrosinistra e uno al centrodestra: era uno dei quartieri, insieme forse a a Santa Veneranda dove più aspra è stata la polemica con l'Amministrazione comunale al centrosinistra. A Pantano 9 i consiglieri del centrosinistra e 3 del centrodestra. A Porto-Mare 7 al centrosinistra e 3 al centrodestra. Per Colline e Castelli riconferma per il presidente uscente Nicholas Blasi con altri 8 consiglieri (3 al centrodestra). «Abbiamo dato prova di aver messo in campo candidati credibili. Tra gli eletti abbiamo diversi giovani che si vogliono impegnare - dice Francesca Fraternali, segretaria comunale Pd - Ci abbiamo creduto molto in queste elezioni e i risultati sono arrivati. Il Pd è stata una forza trainante, e anche i segretari di circolo hanno fatto un grande lavoro». Un merito da riconoscere a Timoteo Tiberi. «Percentuali strabilianti per le nostre liste - il commento del sindaco Matteo Ricci ieri in un videomessaggio - in molti quartieri siamo andati dal 60 al 90%, grande fiducia di tante persone che vogliono darci una mano a migliorare la città». Ieri sera festa del centrosinistra alla pizzeria Donna Amalia.

Le pedine

Intanto il capogruppo della Lega Giovanni Dallasta ringrazia «tutti per l'impegno dedicato a queste elezioni - commenta - La Lega ha messo pedine molto importanti all'interno dei consigli, che porteranno avanti, come promesso, le istanze di tutti i cittadini». Dopo una lunga esperienza da consigliere comunale, Alessandro Bettini di Forza Italia riparte dai quartieri. «La nostra era una lista unitaria, mi hanno chiesto di portare la mia esperienza in centro dove sono nato e vivo da sempre. Questo è uno dei quartieri più importanti della città, ho accettato, mi sono dato da fare e sono contento che ancora una volta la gente mi abbia dato fiducia. Il centro sta morendo, decine e decine di negozi sono chiusi, e negli ultimi 20 anni ha perso quasi 9 mila residenti. Serve una vera politica di incentivazione delle piccole attività commerciali. E basta con le sagre in piazza del Popolo».

Thomas Delbianco

