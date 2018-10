Via Solferino e Trony rondò definitivi via libera ai progetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CIRCOLAZIONEPESARO Le rotatorie di via Solferino e del Trony diventano definitive, via libera ai progetti. E per la sperimentazione-bis di Borgo Santa Maria, c'è anche il sì della giunta. Si è discusso di rotonde ieri mattina nella riunione dell'esecutivo, proseguendo nel piano di eliminazione dei semafori. In questo caso non sono arrivati piani per eliminarne di nuovi, ma per rimuovere quelle rotatorie ancora realizzate con i new jersey, e sostituirle con interventi strutturali. E così la giunta ha approvato due progetti: uno per...