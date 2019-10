Via San Francesco si svuota ora il commercio si mobilita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASOPESARO La chiusura di due istituti bancari e di un attività commerciale, sta mettendo in ginocchio, via San Francesco. Per superare questa situazione un gruppo di esercenti è pronto a presentare all'assessorato alle Attività Economiche di Riccardo Pozzi, una serie di richieste e migliorie attraverso una raccolta di firme. La fotografiaEntrando sotto il porticato, dopo piazzale Matteotti, si notano subito gli spazi, piuttosto grandi, lasciati vuoti dopo la chiusura della filiale Banca Intesa San Paolo e poco più avanti da Unicredit....