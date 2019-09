Via Mammolabella i residenti: «Costretti a un giro dell'oca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SEGNALAZIONEPESARO «Per un tratto di poche decine di metri siamo costretti a un giro dell'oca per raggiungere via Passeri»: protestano alcuni residenti di via Mammolabella, una delle traverse del tratto terminale di corso XI Settembre. Un reclamo che nasce in seguito ad alcune modifiche apportate negli ultimi mesi alla circolazione della zona: in sostanza da quando è stata resa definitiva la cosiddetta rotatoria del Trony è stata cambiata per ragioni di sicurezza la viabilità all'altezza dell'intersezione tra il tratto finale di corso...