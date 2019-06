Via Kolbe, ciclisti in sicurezza con il ritorno del senso unico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA CIRCOLAZIONEPESARO I borbotti dei ciclisti sono già cominciati: via Kolbe a doppio senso di marcia d'estate diventa troppo stretta e pericolosa per la fiumana a due ruote (ci sono le bici ma anche gli scooter) che si muove per raggiungere la zona mare. Un blocco unico che la mattina si compatta dalla zona Loreto diretto verso la ciclabile che porta dritta agli stabilimenti sotto l'Ardizio (da via Kolbe ci si può collegare alla linea 2 della Bicipolitana) e che il pomeriggio sciama al contrario. E anche quest'anno l'Amministrazione...