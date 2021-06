Via alla vigilanza privata per contenere la movida

I CONTROLLI

PESARO Security privata rafforzata ed estesa sempre più a chioschi e bar-ristorantini del lungomare per serate in sicurezza: una pattuglia con tre agenti del servizio notturno di polizia locale, pronta a vigilare sulla movida serale, da Ponente a Sottomonte. Ieri il primo test con la partita dell'Italia. I gestori di chioschi e stabilimenti balneari che organizzano cena e intrattenimento in musica, rivolgono un appello chiaro alle famiglie: troppi minori, che percorrono il lungomare con lo zaino in spalla, portandosi bottiglie di superalcolici, che si ritrovano sparse sulla sabbia fra la spiaggia libera di Sottomonte o l'arenile in concessione. Sono oltre 20 gli addetti alla vigilanza privata fra il gruppo PJ Investigazioni e Vigilar, contattati direttamente dalle singole attività per monitorare il flusso di giovani e comitive.

L'appello

Situazione all'apparenza sotto controllo, ma non troppo, anche venerdì sera, se all'una i chioschi di viale Trieste hanno fermato la musica, come da ordinanza comunale, rumore e assembramenti sono continuati per buona parte della tarda serata. Solita situazione, che si ripete e tutto senza interventi o controlli particolari almeno per ora, tornano a lamentare i gestori delle strutture ricettive di viale Fiume e viale Marconi. Ogni sabato invece vede animarsi con la cena in musica anche l'arenile di Sottomonte fra la ciclabile e gli stabilimenti. Il gruppo PJ fornisce due stewart a Bagni Bibi e al vicino stabilimento B52. Se Gianni Angeloni gestore di Bibi, prosegue con la musica d'intrattenimento fino alle 3 di notte, B52 sospende invece la serata con musica, almeno per una settimana, in attesa di verificare la propria posizione con l'Amministrazione comunale, dopo i recenti controlli.

Mission impossible

«Noi gestori, non possiamo impedire certo l'ingresso alla spiaggia o poco più avanti nel tratto libero osserva Angeloni la presenza della sicurezza nei punti di afflusso e interni allo stabilimento, permette di riuscire a gestire la cena ma anche il lavoro del banco bar per i drink. Il rovescio della medaglia, però rimane sempre quello di non riuscire a sorvegliare né gestire la massa di ragazzini per di più minori, che come lo scorso weekend, allo spegnimento della musica al vicino B52 si sono riversati in massa all'ingresso di bagni Bibi, chiedendo ai vigilantes di entrare al banco per consumare o di poter scendere in spiaggia. Eppure, anche se noi gestori non dovremo essere responsabili di ciò che avviene su suolo pubblico, all'arrivo dei controlli ci ritroviamo letteralmente nel mezzo, magari penalizzati perché in quel lasso di tempo, il flusso è continuo. Non credo che convenga a nessuno una situazione di questo tipo, e ci aspettiamo che polizia e municipale siano più attenti a ciò che accade in spazi pubblici aperti, lungo la ciclabile o fra un locale e l'altro.

La denuncia

«Spesso ci ritroviamo invasi da giovanissimi fra i 16 e 22 anni, la fascia più difficile da gestire. Ecco perché invito le famiglie a farsi una passeggiata e arrivare sul lungomare per osservare da vicino cosa accade. Noi gestori e con noi gli addetti alla vigilanza, lo vediamo con i nostri occhi, zaino in spalla e all'interno bottiglie di superalcolici, che si passano a turno o si dividono fra il gruppo, e così rimangono bottiglie vuote e rotte, sotto i lettini e addirittura fra le aree gioco e il sacco, dove le famiglie lasciano i giochi per bambini».

La task force

«Sono aumentate, soprattutto da quest'ultimo periodo le richieste dei locali per dotarsi di security privata conferma Alessandro Gili di PJ e non solo a Pesaro, ma un po' in tutta la provincia per controllare la capienza massima all'interno di un locale interno-esterno, affinché non si crei assembramento, oltre a ingresso e deflusso. A spanne si potrebbe ipotizzare un incremento anche del 30-40 per cento per servizi di questo tipo, rispetto al periodo pre-pandemia e concentrati sul lungomare o in zone sensibili. Ci siamo ritrovati per esempio a dover dire no ad alcuni locali, proprio perché sprovvisti di personale sufficiente a coprire le richieste».

L'ora critica

Fra l'una e le due di notte, lasso di tempo nel quale dovrà essere rafforzata nei weekend la presenza di vigili urbani e forze dell'ordine per regolare il deflusso, in servizio solitamente troviamo una volante inviata dalla Questura, una pattuglia dei carabinieri e tre agenti in servizio sulla pattuglia notturna della polizia locale. Il servizio notturno fino alle 3, per ora è limitato al venerdì e sabato ma non è escluso che possa essere esteso anche al resto della settimana, vista la pressione sulla movida, ma senza l'arrivo imminente di vigili stagionali anche la sola polizia locale, non ha le forze sufficienti per coprire in modo capillare tutte le zone.

Letizia Francesconi

