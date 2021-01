Via alla macchina dei tamponi: è la grande scommessa di Ricci

LA MAPPATURA

PESARO Un'iniziativa sociale e un'operazione che servirà a mappare 367 classi degli istituti superiori della città con 8.500 ragazzi e circa 1.500 fra docenti e collaboratori scolastici. Parte oggi la macchina per lo screening scolastico rapido su base volontaria presentata ieri in conferenza stampa dal sindaco Ricci. A supporto dell'operazione ci sono Ail Pesaro (Associazione italiana leucemie) Croce Rossa, Protezione civile e Aspes e operatori medico sanitari.

La tempestività

Per lo studente positivo è previsto l'isolamento immediato e il rientro a casa mentre la sua classe potrà rimanere a scuola fino al termine del normale orario. I presidi si aspettano per questo una maggiore tempestività nel processo di presa in carico del Distretto sanitario, per non gravare sulla didattica in presenza. Accanto all'impegno dei singoli dirigenti scolastici per organizzare le diverse postazioni c'è anche l'impegno dell'Amministrazione. Uno sforzo organizzativo che come ha ricordato il sindaco con gli assessori Della Dora(Salute e Benessere) e Ceccarelli, (Servizi Educativi) si propone di mettere in piedi un sistema ripetibile, logisticamente sicuro, diffuso e ben organizzato. Al Campus scolastico si prevede una mappatura di circa mille tamponi a giornata. Nelle sedi minori dell'agrario Cecchi, dell'alberghiero Santa Marta e dell'artistico Mengaroni, si viaggerà con un trend di 100-120 tamponi all'ora.

L'organizzazione

Il primo turno inizia oggi dalle 8.30 alle 13. 30 al Campus scolastico nella sede unica della palestra del liceo Marconi, al plesso Mengaroni e all'agrario Cecchi. Nel pomeriggio poi i test rapidi saranno effettuati al personale docente e Ata dalle 14.30 alle 18. 30. Domani si proseguirà con gli stessi orari al Campus, Santa Marta e Mengaroni mentre per il Cecchi si passerà direttamente al secondo turno del 2 febbraio, il giorno successivo toccherà di nuovo a Campus, Santa Marta e Mengaroni. «Questa particolare modalità - ha precisato l'assessore Della Dora consente di far leva sull'ente regionale, già dalle prossime settimane, affinché possa ritornare sui propri passi e sperimentare l'efficacia di questo modello anche nel resto della regione. La scelta adottata consente in primo luogo di aver individuato sedi raggiungibili, senza spostamenti su mezzi propri o utilizzando il trasporto pubblico, e per di più in orario scolastico, evitando il rischio di assembramenti. Non solo, abbiamo dimostrato con i numeri, la possibilità di riuscire ad aggregare anche in forma volontaria, quanti più operatori possibile fra infermieri e medici, attingendo da canali diversi. Ciò significa, che se si vorrà ripetere lo screening scolastico, l'ente comunale è in grado di fornire il supporto e la collaborazione di personale sanitario extra, che potrà essere utilizzato direttamente a supporto anche dei sanitari Asur».

Isolamento e quarantena

Con una convenzione stipulata ad hoc fra l'associazione Ail Pesaro e il Dipartimento di Igiene e Salute di Asur-Area Vasta 1, sarà la stessa Ail riferisce il presidente Massimo Sierra, a farsi carico della prima procedura di segnalazione dell'eventuale studente o docente positivo oltre alla gestione della privacy. «Dieci sono i medici Ail che hanno aderito alla chiamata per lo screening scolastico commenta Sierra nostri medici e infermieri, saranno in ogni postazione attivata sulle quattro sedi. Eseguiranno il test sul ragazzo e ne leggeranno l'esito dopo una decina di minuti. I dati anagrafici e quant'altro, verranno inviati al Dipartimento di Igiene e Salute, che farà partire la normale procedura per il tracciamento dei contatti».

I presidi

I dirigenti, Riccardo Rossini per il Marconi e Serena Perugini del plesso Mengaroni, hanno rimarcato la necessità di una maggiore celerità nelle operazioni di comunicazione anche per il resto della classe. Ecco come si procederà: lo studente positivo al test rapido verrà isolato dal referente Covid del singolo plesso nell'ala o nell'aula riservata, e verrà subito allertata a famiglia per il rientro immediato a casa. Il resto dei compagni della sua classe, chiamati allo screening, dovranno rientrare subito nell'aula di riferimento fino alla fine dell'orario. La classe infatti entrerà in quarantena fiduciaria solo dal giorno successivo e ci resterà fino all'arrivo dell'esito del tampone molecolare sullo studente risultato positivo.

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA