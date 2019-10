Via alla bonifica per l'ex officina delle ambulanze

IL DEGRADO

PESARO E' iniziata la bonifica dell'ex officina delle ambulanze di Pantano lungo la via omonima a fianco della chiesa di San Luigi Gonzaga. Nelle ultime settimane i residenti hanno visto diversi camion trasportare materiali presenti all'interno dell'edificio dismesso, nel quale in più occasioni è stata segnalata la presenza di degrado e incuria, tra sporcizia, materiali abbandonati e avvistamenti di topi. Quasi un anno fa, l'ex deposito di ambulanze dell'ospedale san Salvatore in via Pantano era stato messo sotto sequestro dai carabinieri forestali per la presunta gestione di rifiuti non autorizzata. I carabinieri forestali avevano accertato che all'interno dell'immobile e nelle aree di pertinenza esterne erano depositati ingenti quantitativi di rifiuti di vario genere, tra cui speciali pericolosi e rifiuti non pericolosi. Erano stati rinvenuti fusti contenenti olii esausti, componenti di motori di macchine, batterie di autovetture, calcinacci di cartongesso. Era stata riscontrata anche la presenza di materiali fibrosi isolanti. Tutto in completo degrado ed abbandono. L'area è di proprietà dell'azienda ospedaliera Marche Nord e il personale dirigente nelle ore successive al sequestro aveva assicurato piena collaborazione. «In questi giorni hanno iniziato a pulire l'area, ci sono camion che portano via i materiali di rifiuto presenti all'interno del cortile - riferisce Giovanni Del Monte, residente a Pantano - Speriamo che l'area diventi finalmente pulita e che la proprietà si decida ad abbattere la recinzione. In modo da aprire quel sito come area verde e renderlo fruibile nelle attività della chiesa confinante e del campo sportivo frequentato dai bambini della parrocchia». Altra questione che viene sollevata a Pantano, riguarda le condizioni degli asfalti. «Ci sono strade come via Zanardelli, Benedetto Croce, Ceccarelli, dove la manutenzione non viene fatta da lungo tempo, se non con delle pezze di catrame. In via Ricasoli - continua Del Monte che si collega a via Gioltti, non sono state fatte le strisce pedonali per l'attraversamento dei pedoni. Inoltre, non c'è illuminazione e lì passano tante persone che vanno al centro sociale». Ultima questione, via Giolitti: «C'era un passaggio pedonale fino all'anno scorso che veniva molto utilizzato dai passanti. Ora, invece, quello spazio è stato considerato privato e così le mamme con i passeggini e gli anziani devono passare in mezzo alla strada, per poi rientrare nel marciapiede. Quelle strisce pedonali vanno ripristinate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA