Via al cantiere all'ex Tribunale il centro è pronto a nuovi lavori

IL RECUPEROPESARO Via al recupero del palazzo dell'ex Tribunale in via San Francesco, la scossa che fa rivedere la luce a due contenitori vuoti del centro storico. Il cartello dei lavori si può osservare sia sulla facciata dell'ex palazzo di Giustizia sul lato di via San Francesco, ma anche sul retro, nel cortile che ospita gli uffici tributi. Dopo ritardi annosi e un lungo contenzioso tra le imprese che avevano partecipato alla gara, si è finalmente sbloccata l'operazione di recupero dell'ex tribunale.Il cronoprogrammaI lavori, che avranno...