Vertenza pulizie, si apre spiraglio i lavoratori guadagnano un mese

LA MOBILITAZIONE

PESARO Pulizie a rischio negli ospedali e nei distretti sanitari dell'Area vasta 1 e lavoratori pure, ieri mattina il presidio di questi ultimi in piazza del Popolo con successivo incontro con il prefetto Vittorio Lapolla. C'erano anche i cartelli: Meno ore, meno pulizia negli ospedali. Una manifestazione nata a pochi giorni dalla proclamazione dello stato di agitazione dei dipendenti dell'impresa di pulizie Dussmann Service con sede legale a Milano e che si è aggiudicata l'appalto nel territorio. «La vertenza spiegano Roberto Fiscaletti, Cgil, e Enza De Leo, Cisl interessa 117 dipendenti».

I passaggi

Passo indietro: dal 2006 Dussmann operava in associazione d'impresa con la coop sociale Nuovi Orizzonti di Pesaro. Ma nel maggio scorso le due società si sono presentate in gara separatamente e ora con il nuovo appalto aggiudicato a Dussmann, è stata paventata una riduzione drastica dell'orario di lavoro. Appalto fra l'altro, che la stessa impresa si è aggiudicata già con un ribasso sulla base d'asta di oltre il 23 per cento. I referenti sindacali di Filcams Cgil insieme a Cisl e Uil hanno incontrato ieri il prefetto Vittorio Lapolla. L'incontro a cui ha preso parte anche una delegazione dei dipendenti, si è concluso con un accordo di massima e l'impegno dell'impresa a rivedere le proprie posizioni sull'orario di lavoro dei dipendenti.

Il tavolo

«E' stato deciso in accordo con la direzione di Area vasta 1 di prorogare ancora per un mese l'attuale contratto d'appalto per i servizi di sanificazione e pulizia dei presidi ospedalieri spiega Fiscaletti l'impresa aggiudicatrice, Dussmann si è presa l'impegno almeno per un mese, di annullare e ritirare la richiesta di riduzione dell'orario di lavoro per i suoi 65 dipendenti, mentre si dovrà trattare per un orario equo a garanzia dei restanti 52 dipendenti che da Nuovi Orizzonti passeranno a Dussmann. Si intravede quindi uno spiraglio, almeno per tentare di trovare la quadra con l'azienda appaltatrice. Subito dopo il vertice in Prefettura abbiamo già calendarizzato le date di prossimi incontri. Va detto infatti che le decisioni prese da Dussmann nel corso dell' ultimo periodo, e in modo unilaterale, rischiavano di mettere in difficoltà i lavoratori che prestano servizio negli ospedali di Area Vasta. In assenza di un accordo in sede prefettizia, si sarebbe presentato da un lato il problema dell'aumento dei carichi di lavoro per gli addetti, fermo restando le stesse superfici e spazi da sanificare, oltre alla perdita di qualità del servizio nei presidi del territorio , per esempio all'ospedale di Urbino, che essendo specializzato per il trattamento di acuti e post acuzie, ne avrebbe sicuramente risentito».

Il caso

«Fino a questo momento - riferisce De Leo - l'appalto per le pulizie era diviso in due. Da una parte i 65 dipendenti in carico a Dussmann per l'ospedale di Urbino , Sassocorvaro e Cagli, dall'altra, i restanti 52 dipendenti in capo invece alla cooperativa Nuovi Orizzonti per i presidi di Pergola, Fossombrone e per i distretti di Pesaro e Fano. Proprio nei giorni scorsi era arrivata la decisione di Dussmann di una riduzione del monte ore complessivo settimanale per gli addetti nei presidi del Montefeltro , con punte dal 10 al 20 per cento di ore lavorative in meno. Per gli addetti dei servizi di pulizia fino ad oggi in carico a Nuovi Orizzonti, azienda uscente, Dussmann proponeva invece di assorbirli a 12 ore e mezzo settimanali, ma al di sotto del minimo contrattuale delle 14 ore, e tutto con il rischio paventato di una loro sostituzione in assenza di una nuova proposta lavorativa. Ora non resta che attendere quindi l'incontro con l'impresa».

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

