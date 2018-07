Venti dissuasori Sottomonte Un colpo alla sosta selvaggia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA VIABILITÀPESARO Controlli a tappeto e sanzioni lungo l'Adriatica in particolare nella famigerata zona Sottomonte. In attesa delle ferie di agosto, con le giornate più critiche e caotiche sul fronte viario, l'ultimo report del comando provinciale della Polizia Stradale, evidenzia una presenza importante di agenti impegnati nelle verifiche e nei pattugliamenti giornalieri. L'emergenzaResta alta l'attenzione sulla sicurezza degli utenti della strada, soprattutto per chi attraversa quel tratto di Statale cercando un posto al sole. Il...