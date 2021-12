Vecchio palas in consiglio i controlli al cantiere

PESARO «Vecchio palas, il Comune avvierà iniziative verso le ditte coinvolte nelle violazioni?». Un mese e mezzo fa i carabinieri e l'Ispettorato del Lavoro, hanno chiuso il cantiere del vecchio palas per la poca sicurezza dei ponteggi e l'inosservanza delle normative anti Covid, per cui sono fioccate tre denunce e una multa salata. Nei giorni successivi, il Comune aveva informato che la ditta era al lavoro per mettere in sicurezza il cantiere e riprendere i lavori. Oggi in consiglio comunale l'assessore alle Nuove Opere Enzo Belloni sarà chiamato a fornire un quadro sulla situazione dell'ex hangar di viale dei Partigiani, rispondendo ad un'interrogazione del consigliere della Lega Giovanni Dallasta, il quale, nell'atto ispettivo, dopo aver ricostruito la vicenda legata alle ultime vicissitudini, vuole conoscere «eventuali azioni che il Comune intende intraprendere verso le imprese alle quali sono state riscontrate le violazioni, e quali sono nel dettaglio le infrazioni che hanno portato alla sospensione del cantiere». I carabinieri del nucleo Tutela del Lavoro e Ispettorato del Lavoro, nei controlli hanno rilevato diverse irregolarità legate ai parapetti mancanti in alcune zone del cantiere, aperture a terra non regimentate, le protezioni per gli operai, questioni legate ai bagni e gli spogliatoi del personale e il mancato rispetto della normativa per la prevenzione del contagio anti covid. Sono emersi diversi profili di responsabilità penale in base alla legge 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il cantiere, appaltato alla G.M. Costruzioni di Fano, era stato sospeso fino al momento in cui sarebbero state sanate tutte le irregolarità. Ma a che punto sono arrivati al vecchio palas? IL tetto era quasi ultimato prima dell'interruzione del cantiere, la parte impiantistica è completata oltre l'80%, e si lavora sulle murature e sulla parte interna. L'operazione legata al recupero del vecchio hangar di viale dei Partigiani, nel corso degli anni ha subito ripetuti ritardi. L'impianto prenderà il nome di Pala Scavolini, omologato per ospitare eventi sportivi, e nei piani dovrà diventare l'auditorium del Rof. L'annuncio dei lavori nel 2015, l'avvio del cantiere solo tre anni più tardi. Nel frattempo l'aumento dei costi, da 4 a 6 milioni di euro, per gli aggiornamenti sulla sismicità, l'efficientamento energetico e i miglioramenti sull'impiantistica.

