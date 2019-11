Vasca d'esondazione, si parte

I NODI

PESARO Intervenire sugli argini del Foglia per rendere più sicuro il corso pesarese del fiume e via libera alla prima vasca di esondazione naturale per contrastare le piene. Pronta anche la mappa di tutto il corso d'acqua che consentirà di avviare la pulizia a monte e alla foce. Ecco il piano dei prossimi interventi strutturali per la sicurezza del nostro corso d'acqua, autorizzati dalla Regione.

Il primo step

Un primo pacchetto di lavori, suddiviso a stralci d'intervento, per circa 4 milioni di euro e a breve si potrà partire con la messa in sicurezza dei tratti del Foglia più a rischio. Lo annuncia il consigliere regionale del Pd Andrea Biancani, che coordina il tavolo del Contratto di fiume. «La prima delle vasche o meglio delle aree di esondazione naturale, a monte del galoppatoio, in zona Torraccia, ha appena ottenuto il via libera del Genio Civile e le autorizzazione necessarie. Entro gennaio al via i lavori per la realizzazione. E' la prima delle tre vasche progettate. Le altre due saranno realizzate successivamente a Vallefoglia prima, e a Montecalvo successivamente.

L'intervento sarà a stralci e solo il primo lotto per l'area di laminazione del tratto pesarese, vale 2 milioni e 200 mila euro. Si tratta di un passo avanti decisivo e atteso. Il primo degli interventi per una vasca in grado di contenere l'esondazione e la piena, che viene realizzata dopo così tanti anni. Saranno avviati anche gli interventi strutturali sugli argini del Foglia. Il progetto elaborato dal Consorzio di Bonifica è già stato presentato in Regione per un investimento di 1 milione e 800 mila euro. Siamo in attesa dell'ok del Genio Civile, poi l'obiettivo è partire con i lavori da subito, prima della stagione primaverile.

La manutenzione

Si tratta di una manutenzione e messa in sicurezza degli argini del Foglia, fra il ponte dell'Autostrada, via Toscana, via Gradara e via Ponchielli al centro della città». Pulire e avviare un taglio mirato e adeguato della vegetazione sulle sponde o dentro il corso del fiume, sarà possibile, conferma Biancani e grazie all'utilizzo di un drone, il fiume dall'entroterra alla foce, è stato mappato e ora si tratta di avviare un progetto esecutivo per definire zone e Comuni da cui partire.

C'è anche l progetto di messa in sicurezza del torrente Genica, finanziato dalla Regione con 2,2 milioni di euro, lungo oltre 6 chilometri di asta fluviale.

Il torrente

Ripercorrendo i punti fondamentali del progetto, Biancani ha spiegato che a Muraglia la sistemazione idraulica comprende 2,5 chilometri di argini. «Nel dettaglio sono previsti lavori di rifacimento e manutenzione del fosso per circa 2 chilometri tra via Guerrini e la Strada provinciale Dei Colli, e un intervento lungo il Fosso dei Condotti, tra via Poliziano e Strada dei Condotti, per altri 500 metri. La stessa entità di lavori, 2,5 chilometri di asta fluviale, è prevista nel quartiere di Santa Veneranda-Ponte Valle, nel tratto tra via Lubiana e Strada Valle Tresole, comprendendo anche interventi per la riprofilatura dell'alveo e il taglio al suo interno della vegetazione che ostruisce il defluire delle acque».

