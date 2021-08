VALLEFOGLIA Il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e gli assessori al Trasporto Mirco Calzolari e all'Istruzione Barbara Torcolacci, ricordano che la domanda per l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico dovrà essere presentata entro e non oltre la data del 31 agosto 2021. In caso di ritardo della presentazione non potrà più essere accolta. «Sollecitiamo, pertanto - scrivono - tutti i genitori dei ragazzi che vorranno usufruire del trasporto scuolabus per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a presentare la richiesta nei tempi prestabiliti, per dare la possibilità agli uffici di organizzare il servizio per l'anno scolastico 2021/2022 in modo di potere adattare le diverse linee in base al numero di iscrizioni e modificare i vari percorsi. Da quest'anno la procedura di iscrizione al servizio scuolabus potrà essere fatta esclusivamente on line con lo Spid». Sul sito del Comune di Vallefoglia Avvisi e bandi è disponibile il link di collegamento e il manuale delle istruzioni per l'inserimento della domanda. Per eventuali informazioni o chiarimenti sulla compilazione della domanda tel. 0721 4897402 oppure inviare una mail a scolastici@comune.vallefoglia.pu.it.

