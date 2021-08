VALLEFOGLIA Il presidente dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo e sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, chiede a locali e pubblici esercizi che intrattengono i propri clienti all'aperto anche con serate musicali, di rispettare rigorosamente le regole emanate sul disturbo della quiete pubblica, disciplinate anche da un'apposita ordinanza emessa dall'Unione che impone orari di apertura e contenimento del rumore nelle ore notturne. «I locali interessati - spiega - ogni volta che vorranno organizzare un evento, dovranno inoltrare apposita richiesta all'Unione dei Comuni almeno 5 giorni prima della serata che andranno a tenere e non dovranno assolutamente superare i limiti di emissione acustici previsti dai vigenti piani comunali di zonizzazione, rispettando gli orari dichiarati nella richiesta. Si ricorda che se tali prescrizioni non verranno osservate i pubblici esercizi potranno essere soggetti all'applicazione di sanzioni fino a 1000 euro, con successiva chiusura dei locali stessi. Come già detto - prosegue - abbiamo ritenuto di fondamentale importanza regolamentare la materia per dare modo ai gestori dei locali di rilanciare le proprie attività in questo difficile periodo che stiamo attraversando, ma nello stesso tempo come Amministrazioni abbiamo anche il dovere di tutelare la quiete pubblica, il riposo e la serenità di quanti il giorno successivo devono recarsi al lavoro. Pertanto - conclude Ucchielli - chiedo massima collaborazione da parte di tutti gli esercizi commerciali, nel rispetto delle regole».

