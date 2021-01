Vaccino, medici in fila tra attese ed elenchi Ora tocca ai farmacisti

LA PREVENZIONE

PESARO Covid, avanti su un tracciato doppio. Da una parte la campagna vaccinale e dall'altra i tamponi. Da oggi si entra in zona gialla ma da più parte si levano voci che invitano alla prudenza. In provincia ieri i tamponi eseguiti avevano individuato altri 180 positivi, con le strutture sanitarie in sofferenza. A Marche Nord 25 ricoverati in Terapia intensiva, 56 nelle Semi intensive, 41 negli altri reparti (tra una una degente in Ostetricia, due al Pronto soccorso: il numero continua a oscillare attorno ai 120 posti letto.

I numeri

A cui bisognano aggiungere i degenti nelle altre strutture sanitarie come la Rsa di Galantara (56), Fossombrone (26) e Macerata Feltria (14). Ieri intanto la prima delle due giornate di vaccinazioni riservate ai medici di base e ai pediatri, tutti in fila ieri mattina dalle 8.30, al presidio ospedaliero di Muraglia. Dagli elenchi Asur-Area Vasta 1 nella prima giornata sono stati vaccinati complessivamente circa 400 medici e sanitari. «Eravamo in tantissimi», questo è stato il commento più diffuso. Inevitabile un allungamento dei tempi di attesa, prima della somministrazione, e una lunga coda nell'unico corridoio prima dell'ingresso agli ambulatori, che ha creato anche momenti di assembramento. Per questo alcuni medici dell'Ordine, hanno chiesto all'organizzazione interna al presidio, di migliorare afflusso e percorsi in vista della seconda chiamata di domenica prossima e successivamente del richiamo vaccinale, considerando i numeri elevati degli afflussi. Ora, archiviata la prima chiamata vaccinale, da oggi medici e Distretto sanitario di Pesaro sono al lavoro per programmare la prima seduta su operatori e ospiti delle residenze protette.

La chiamata

«La vaccinazione è proseguita fino alle prime ore del pomeriggio commenta la dottoressa pesarese, Chiara De Angelis ci sono stati dei momenti in cui si è creato un maggior afflusso fra corridoi e stanze adibite alla vaccinazione. E' stato necessario utilizzare una nuova modalità tramite software per inoltrare al Ministero della Salute una certificazione compilata dai noi medici con la nostra situazione clinica, mentre finora sembrava fosse sufficiente un solo modulo solo cartaceo». Fra chi non si sottopone per ora al vaccino ci sono dottoresse che pensando ad una prossima gravidanza preferiscono aspettare o medici che già colpiti dal virus, presentano ancora gli anticorpi. Fra i medici che hanno postato sui social l'istantanea dell'avvenuta vaccinazione ci sono Dario Bartolucci e Marco Del Bianco, responsabili Fimmg, Federazione italiana medici di medicina generale. «Intorno alle 11 di ieri eravamo oltre un centinaio in attesa di vaccinazione commenta Del Bianco tutto scorreva a ritmo serrato». Per il dottor Dario Bartolucci, andrebbe migliorata l'organizzazione. «Sarebbe più adeguato visti i numeri della prima giornata commenta chiamare i medici da elenchi nominativi, con uno scaglionamento orario di almeno cinque muniti l'uno dall'altro per evitare, come ieri mattina situazioni anche di sovraffollamento, nonostante le fasce orarie preventivate, mentre la maggior parte di noi si è ritrovata ad attendere nella sala d'attesa, e seppur grande, in alcuni momenti era fin troppo affollata».

L'organizzazione

Quattro ambulatori vaccinali con 8-10 medici vaccinatori. Prima di essere chiamati alla postazione ad ogni medico di medicina generale o pediatra , veniva richiesta la compilazione di quattro schede. La parte più importante e che ieri ha allungato i tempi preventivati, ha riguardato l'informativa da inoltrare al Ministero con la compilazione della scheda di anamnesi del medico che volontariamente aderisce al vaccino. Scheda, in cui vengono riportate le condizioni cliniche del medico, se ha contratto o sia portatore di altre patologie o patologie ben precise. Informazioni queste utili al Servizio sanitario nazionale per avere una banca dati in grado di monitorare potenziali ed eventuali effetti del vaccino nel medio-lungo periodo.

Cagli, nessun caso nella Rsa

Solo dopo la compilazione dei moduli che si risolve in tre passaggi, i medici venivano indirizzati nelle due aree del presidio negli ambulatori preposti alla vaccinazione. Vaccini che coinvolgeranno anche i farmacisti. E' lo stesso Ordine a informare che stanno cominciando ad arrivare, a chi ha aderito alla campagna, le convocazioni. Infine l'Azienda di Servizi alla Persona Catria e Nerone che gestisce a Caglia una casa di riposo e una residenza protetta) fa sapere di non avere positivi nella sua struttura.

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA