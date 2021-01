Vaccinazioni? I medici dicono sì ma solo al 70%

LA PANDEMIA

PESARO Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta chiamati alla prima somministrazione del vaccino anti-Covid Pfizer Bion Tech , domenica 10 e la successiva del 17 gennaio. Modalità e organizzazione sono state definite ma , osserva il dottor Paolo Battistini, presidente provinciale dell'Ordine dei medici, l'adesione non è ancora totale. Al Dipartimento di Igiene e Salute di Area Vasta 1 sono stati inviati gli elenchi con le adesioni volontarie alla prima chiamata, rientrerà invece nella seconda chiamata, grazie alla richiesta dei medici Battistini e Bartolucci, anche il personale di segreteria dei vari studi medici associati del territorio.

La partecipazione

Ha aderito per il momento alle due sedute di vaccinazione, programmate al presidio ospedaliero di Muraglia, quasi il 7% dei medici di medicina generale. Sulla base dei dati forniti da Asur su un totale di 358 fra medici e pediatri del territorio hanno aderito in 238. «I medici più a contatto con il Covid nell'Area Vasta 1 come lo sono stati i medici di famiglia, nella prima ondata, osserva la dottoressa Nadia Storti direttore sanitario di Asur regionale hanno dimostrato una sensibilità maggiore. Dai numeri in nostro possesso l'adesione più bassa si riscontra invece fra i medici di Guardia medica e gli specialisti ambulatoriali, che sono i professionisti dei poliambulatori. Riteniamo invece importante che l'adesione sia più che mai diffusa».

Le previsioni

Per il presidente Battistini, questi numeri sono discretamente soddisfacenti. «Mi aspettavo in realtà una percentuale di adesione intorno al 90% per l'intera categoria medica mentre sfioriamo il 70 . In generale però va meglio di quanto nei giorni scorsi sembravano dirci i primi numeri. Entro martedì l'Ordine dovrà consegnare al Dipartimento di Prevenzione anche l'elenco con le adesioni del personale di segreteria degli studi medici della provincia, che su base volontaria si farà vaccinare il 17 gennaio. Abbiamo infatti spinto affinché anche le nostre segretarie rientrassero nella fascia protetta a supporto del servizio. Perplessità sul dato di adesione dei medici di Guardia medica, se pensiamo che solitamente le giovani generazioni dovrebbero essere più sensibili alla ricerca e ai cambiamenti». Fra i medici anche dei poliambulatori e altri colleghi, chi non ha ancora risposto alle due chiamate, probabilmente, riferisce l'Ordine, rientra fra coloro che nei mesi scorsi, soprattutto nella prima emergenza, hanno contratto il virus e dopo il test sierologico continuano ad avere una percentuale significativa di anticorpi tale da rientrare nella seconda chiamata diffusa dopo l'inverno, oppure ancora potrebbero scegliere di aspettare e vedere come va, perché dubbiosi o scettici sulla vaccinazione in sé.

Le modalità

Sei fasce orarie e la previsione di effettuare la somministrazione a una sessantina di medici per volta con il secondo richiamo previsto per domenica 7 febbraio. Resta invece il problema dell'avvio della campagna vaccinale fra i degenti delle Rsa e su quale sarà il compito dei medici. «Siamo comunque in ritardo sulla tabella di marcia per l'avvio della campagna nelle strutture protette rimarca il dottor Battistini - ci sono diversi medici di base, che non hanno dato il loro supporto come medici vaccinatori, proprio perché la loro copertura vaccinale con la seconda dose sarà completa dopo la prima settimana di febbraio. Per questo l'inizio capillare della campagna anti Covid in Rsa, dovrebbe partire poco dopo la prima decade di febbraio».

Letizia Francesconi

