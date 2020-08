«Va dimezzato il numero di studenti che utilizzano il trasporto pubblico»

LA SCUOLA

PESARO Trasporto scolastico, tutto definito per il 14 settembre? Non ancora, anzi un nodo tutt'altro che risolto perchè i cambiamenti da apportare sono davvero notevoli e il tempo è quasi agli sgoccioli. L'ultima analisi del gestore del trasporto locale Adriabus-Ami, effettuata sulla base dei numeri e della provenienza degli alunni da istituto a istituto, rimette in discussione le ipotesi inizialmente paventate. E' il direttore Adriabus, Massimo Benedetti a mettere un primo punto fermo sul piano di contenimento del trasporto scolastico, che società e istituti secondari di primo e secondo grado, contano di definire entro la prima settimana di settembre.

Una sola certezza

«L'unica ipotesi percorribile allo stato attuale esordisce Benedetti resta una distribuzione diversa del normale orario della didattica con il 50 per cento delle classi in presenza il mattino e l'altra metà con didattica a distanza o turni prolungati». Pare sfumare così l'ipotesi iniziale, caldeggiata in particolare da alcuni presidi degli istituti superiori della città, che vedeva un giorno di chiusura dei plessi, diverso da istituto a istituto, su tutto il territorio provinciale. Il piano di riordino del trasporto, prevede anche l'utilizzo di mezzi propri dell'azienda o di compagnie private, che venivano utilizzati per viaggi organizzati e ora da riconvertire e utilizzare a beneficio del trasporto studenti, ampliando così il parco mezzi.

Lo studio completato

«Con l'invio e la messa a disposizione dei dati numerici inviati dagli istituti scolastici superiori di Pesaro, Fano e del territorio entra nel merito Benedetti si è presa visione dell'esatto bacino di provenienza degli studenti. Di qui è partito un incessante e certosino lavoro di analisi e comparazione dei numeri, che purtroppo ha evidenziato alcune disomogeneità, impossibili da trascurare. Disomogeneità rispetto alle linee utilizzate dagli studenti nel trasporto casa-scuola, per cui allo stato attuale, diventa sempre più difficile propendere per l'ipotesi di uno stop giornaliero delle lezioni a rotazione, e questo perché le situazioni sono fra le più diverse, da Pesaro all'hinterland, e le criticità per il carico dei ragazzi, non sarebbero del tutto risolte. Il confronto continua e nei prossimi giorni attendiamo di mettere a punto con gli istituti , la Regione e l'Ufficio scolastico territoriale, un piano condiviso e definitivo». «L'unica o le uniche due soluzioni percorribili anche per l'azienda, fermo restando le condizioni attuali, restano la suddivisione delle classi per ogni istituto interessato, con un 50 per cento in presenza e metà delle classi con didattica a distanza dove le condizioni lo permettono, oppure la propensione dei singoli istituti, laddove possibile e ci sono gli spazi ad attuare una didattica con metà delle classi la mattina e l'altra metà il pomeriggio a orario prolungato e con la garanzia delle compresenze. Detta così sembra facile. Ma occorre un lavoro a incastro e a stretto contatto con gli istituti per stabilire le modalità dell'alternanza. Anche se si verificasse lo stop di un giorno, solo con questa soluzione adottata Adriabus sarebbe comunque in difficoltà e non riuscirebbe a soddisfare tutte le esigenze di trasporto da Pesaro all'hinterland fini ai bacini di confine».

Parco mezzi

Autobus scolastici in più? Adriabus dice sì. La società si sta organizzando per ampliare il parco dei bus di linea disponibili, accogliendo in tal senso anche le istanze pervenute dalle parti sociali, che a livello regionale seguono le trattative per la ripresa del trasporto scolastico in sicurezza. Impossibile acquistare autobus ex novo, per risorse mancanti e per procedure di gara europea complesse e dai tempi lunghi, che non consentirebbero un'attivazione celere dei mezzi.

La corsa

«L'azienda di trasporto locale rassicura in ultima analisi, Benedetti si sta adoperando per reperire bus in più, alcuni rientrano comunque nel parco mezzi dell'azienda e ora dovranno essere messi a servizio al momento del bisogno. Attendiamo prima la definizione degli orari scaglionati di entrata e uscita dai singoli istituti per l'organizzazione definitiva del servizio. Parliamo di 10-15 mezzi che saranno recuperati , a servizio di tutto il territorio provinciale per il trasporto casa-scuola. Principalmente sono autobus adibiti prima del Covid al trasporto turistico per viaggi organizzati e che ora verranno sanificati, riconvertiti in sicurezza in termini di regole Covid, e utilizzati per il trasporto scolastico di linea».

Letizia Francesconi

