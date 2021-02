V-day, nonni sprint intoppi subito risolti e tabella rispettata

LA PREVENZIONE

PESARO «A chi chi tocca ora? Prego signora, si può accomodare al box numero 2, l'accompagno io». E' la voce gentile di Nicoletta, dottoressa e operatrice del servizio 118, che nel primo giorno di vaccinazione degli over 80, al centro sociale Monaldi nel quartiere Celletta, a seguire l'anziana signora alla postazione libera per la prima dose. Al termine del primo turno, intorno alle 13, a Pesaro erano già stati vaccinati in 250. Alle 18 erano 572 su 672 previsti entro le 20, praticamente 100 tondi, persino in anticipo sulla tabella di marcia.

La professionalità

Professionalità e gentilezza degli operatori medico-sanitari di Asur e dei volontari, questi i commenti dei nonni che sono stati aiutati, anche se in grado di muoversi autonomamente o con il proprio deambulatore per raggiungere le postazioni previste. E' così tutta la mattinata è trascorsa a ritmo costante e serrato per la prima somministrazione delle dosi Pfizer, conservate in custodia e sotto debita attenzione dai sanitari Asur, in una stanza a sé stante, rispetto ai box vaccinali. La macchina organizzativa coordinata dal Dipartimento di Igiene e Salute di Area Vasta 1 ha dato prova fin da subito di sapersi coordinare e funzionare. Qualche inghippo però si è verificato nelle prime ore del mattino con tempi dilatati di attesa per la trafila burocratica di anamnesi medica e consegna dei moduli con i propri dati, che non tutti avevano già compilato. Diversi però si erano presentati con largo anticipo rispetto allora prefissata dalla prenotazione. Massima la partecipazione dei nostri anziani per tutta la giornata, chiamati a ripresentarsi per il richiamo dal 13 marzo prossimo. In vista del secondo turno della settimana entrante, verrà migliorata anche la logistica e l'organizzazione degli spazi esterni. Centro Operativo comunale e Croce Rossa, anticipa l'assessore Enzo Belloni con delega alla Protezione civile, installeranno tre maxi gazebo semi coperti fra l'ingresso al Centro e nell'area verde attigua, per sistemare in caso di brutto tempo, gli anziani in attesa.

L'organizzazione

In pratica ogni anziano che arriva, accede alla seconda sala più grande del Centro sociale, dove trova subito i volontari di Croce Rossa, medici Usca o dell'emergenza pronti ad accoglierlo, invitandolo a sedersi in una delle quattro postazioni informatizzate per il colloquio pre-vaccinale di anamnesi. Il medico Asur, non solo ritira la scheda che l'ottantenne dovrebbe aver già compilato con l'aiuto dei propri familiari, e dove sono riportate eventuali patologie e l'elenco dei farmaci che è solito prendere, ma prima di affidare l'ottantenne agli infermieri vaccinatori, scrupolosamente chiede se è soggetto ad allergie, quali tipologie di medicinali assume e in caso di assunzione di cortisone o altri antinfiammatori, con quali dosaggi. Tutto, per scongiurare come spiega Elena, medico Usca, eventuali reazioni o criticità.

La decompressione

L'iniezione in sé dura pochi minuti, poi l'attesa in una stanza dedicata per circa 15-20 minuti, mezz'ora invece per chi ha patologie croniche o è condizioni particolari. Tutto, sotto la sorveglianza di un'operatrice, che prima si accerta delle loro condizioni post vaccino per poi accompagnarli all'uscita. Il commento: il polso della sede di Pesaro e contestualmente degli altri centri vaccinali di massa a Fano e Urbino, arriva da Eugenio Carlotti, Direttore del Dipartimento di Prevenzione. Prima il sopralluogo a Urbino in mattinata, poi alle 12, la visita al Centro Monaldi. «Come sempre avviene per operazioni di questo tipo, anche a Pesaro, nella prima mezz'ora, si sono riscontrate alcune difficoltà di gestione degli accessi e degli anziani in attesa, questo perché tanto a Pesaro quanto alla sede urbinate, erano diversi gli ottantenni con un tagliando di prenotazione che indicava una fascia oraria successiva, anche di un paio d'ore, mentre alcuni di loro, accompagnati e non, si sono presentati con buon anticipo, già dalle 8.30 quando invece l'inoculazione era programmata alle 11. Da una prima verifica sul numero di vaccinazioni per ogni ora, rispetto al numero totale di over 80 convocati, la media preventivata è stata rispettata».

Il pronostico

«Da qui ad una settimana dall' avvio, considerando che non tutte le giornate alla sede di Pesaro sono coperte, sono previste complessivamente 2016 vaccinazioni e con una media di 670 chiamate al giorno fino al 12 marzo. Poi, dal 13 marzo si parte subito con le seconde dosi programmate a ritmo più serrato, significa che si procederà tutti i giorni, senza pause per concludere la fase 2 degli over 80 entro il 4 aprile prossimo».

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA