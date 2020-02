URBINO Tra psicosi cavalcante e paura reale di contagio. Emblematico, a Urbino, il caso di un ragazzo che si è auto imposto la quarantena, segregandosi in casa con i genitori, per paura di contrarre il Coronavirus. Fa notizia anche la decisione - unica, al momento, in provincia- dell'Accademia delle Belle Arti che ieri, con decreto del direttore, ha rinviato a titolo precauzionale le tesi finali di diploma previste da oggi al 29 febbraio compreso. «Continua l'attività amministrativa - il messaggio - ad esclusione dei rapporti con il pubblico. Ci scusiamo per gli eventuali disagi, ma tale decisione è dettata dalla necessità di tutelare studenti, docenti e tutto il personale amministrativo». E se l'Ars di Urbino ha cancellato la partecipazione a Ivrea, ieri è stata annullata, a ridosso della partenza, anche la settimana bianca organizzata dall'Università. Voci non confermate dall'Ateneo Carlo Bo parlerebbero poi di un imminente stop di alcuni giorni alle lezioni. Tensioni segnalate, infine, anche tra gli operatori dell'ospedale ducale. «In questo momento di forte agitazione nazionale - ha spiegato una fonte interna - il direttore sanitario avrebbe dovuto ridurre i ricoveri e interventi programmati, evitando un affollamento già in essere e che deve già convivere con personale carente e in malattia, in diversi suoi elementi, per la comune influenza. Si registrano pazienti fuori reparto per carenza di posti, Medicina e Chirurgia affollati, soprattutto risultano inattuate le limitazioni per visitatori, a quali si dovrebbe ridurre per precauzione l'orario delle visite, e badanti che non utilizzano materiale protettivo a contatto con i degenti».

gia. mur.

