URBINO Quando ha saputo che andrà sotto processo ha dichiarato: «Sono distrutta, così la mia famiglia: è un incubo». Queste le prime parole, attraverso il proprio avvocato Giovanni Chiarini del foro di Urbino, di Ambera Saliji, oggi 24enne, residente a Pesaro, coinvolta nel delitto del 17enne Ismaele Lulli di Sant'Angelo in Vado, attirato in una trappola il 20 luglio del 2015 e sgozzato dopo essere stato legato in una croce in località e nei pressi della chiesa di San Martino in Selva Nera. Il Gip di Urbino, Vito Savino ha imposto ora l'accusa coatta alla Procura. Poco più di un anno fa, nel dicembre 2019, la Procura chiedeva l'archiviazione per Ambera indagata per l'ipotesi di concorso anomalo nell'omicidio. Nella nota di allora si leggeva, in sostanza, che Ambera sapeva che Igli voleva fargliela pagare al 17enne Ismaele Lulli (avrebbe mostrato interesse nei confronti di Ambera, sua fidanzata di allora) ma non poteva immaginare che lo stesso Igli Meta l'avrebbe ucciso con l'amico Marjo Mema. «In particolare riportava la Procura non sono emerse prove sufficienti a dimostrare la sussistenza in capo all'indagata del requisito della prevedibilità dell'omicidio, pur evincendosi dagli atti processuali che la stessa fosse consapevole della volontà di cagionare delle lesioni a Ismaele Lulli». Oggi la richiesta di archiviazione è alle spalle, rovesciata dal Gip: «Ambera scrive Savino - onde espiare il tradimento, si era volutamente posta in una condizione di sudditanza e correlata cooperazione al progetto vendicativo di Igli Meta e dunque, pur non volendo la morte di Ismaele Lulli, ebbe ad accettare il rischio di una lesione all'incolumità e libertà del suo ex amante, quale prezzo necessario per rimuovere la macchia del tradimento e riacquistare la fiducia del fidanzato». «Ora sarà tutto da vedere - spiega l'avvocato Chiarini - Negli atti della Procura non c'è nulla di particolare nei confronti di Ambera, aspettiamo sereni la data di convocazione dell'udienza preliminare. Lo stato d'animo della ragazza? Normale che sia disperato così come quello dell'intero nucleo familiare. Spero solo che Ambera riesca a dimostrare la sua buona fede. Il messaggio l'ha fatto, questo è indubbio. La sentenza, passata in giudicato, obbligherà Igli Meta e Marjo Mema, nell'udienza preliminare, a testimoniare, non potranno avvalersi della facoltà di non rispondere. Da parte sua, Ambera, potrebbe scegliere l'abbreviato e non andare al dibattimento». L'avvocato Salvatore Asole, legale di Igli sta valutando di chiedere la revisione del processo.

