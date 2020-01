Uno spazio per giovani al mercato delle erbe

PESARO Si conceda ai privati e al mondo delle associazioni e della cultura in genere, la possibilità di riqualificare e aprire al pubblico lo spazio centrale interno al mercato delle erbe di palazzo San Domenico. Un' ipotesi questa a cui l'Amministrazione comunale guarda con favore. L'idea vorrebbe uno spazio aperto la sera e destinato ai più giovani, anche con la possibilità di tornare a fare della musica dal vivo come succedeva pochi anni fa. Per fare questo l'Amministrazione dovrà però prevedere un bando di gestione temporanea. «Il mercato delle erbe, così come altre questioni ancora aperte sui contenitori del centro storico - commenta il presidente del quartiere centro Luca Storoni- saranno all'ordine del giorno di un prossimo incontro con l'assessore al Commercio Riccardo Pozzi - il quartiere centro tornerà a chiedere all'Amministrazione comunale la possibilità, nell'attesa che si sblocchi la partita del San Domenico, di poter utilizzare quello spazio interno al chiostro del mercato, a rotazione dalle associazioni giovanili cittadine. Un'apertura limitata al fine settimana e con una regolamentazione consona alle attività commerciali del centro e ai residenti. Non solo uno spazio all'interno di un contenitore storico dove fare musica, da ascolto, live, o in acustica, in modo tale da non creare situazioni di disagio per lo sforamento dei decibel, ma anche un luogo da destinare a diverse forme d'arte, penso al teatro e a singole performance anche di danza. Purtroppo alcuni dei bandi che erano attesi per il centro stanno subendo dei ritardi. Per questo ci aspettiamo anche un'accelerata per il bando di nuova gestione dei campetti e dell'area verde di via Della Robbia».

