«Una scelta contraria alla mobilità sostenibile»

PESARO Niente più campetto per calcetto e tennis, né spazi verdi a ridosso della piscina, dove le comitive di bambini e ragazzi del quartiere di Baia Flaminia, erano soliti organizzare iniziative all'aperto e feste. E' critica Luisa Patrignani, residente della Baia, che per anni è stata presidente e allenatore della società Vis Sauro Nuoto. «Non sono solita postare pensieri sul social né creare polemiche, ma la realizzazione di questo parcheggio in Baia Flaminia, che si è mangiato quel poco di verde esistente mi vede rammaricata, delusa e perplessa. Sono 40 anni che vivo in Baia e quell'area verde e sportiva era lì da sempre. Non va poi dimenticato che soprattutto negli ultimi anni, lo spazio era più servito e fruito, un vero e proprio campetto polivalente per calcio-tennis ad uso del quartiere e delle società sportive. Basti pensare che 4-5 anni fa era stato acquistato e montato un pallone pressostatico di copertura, e proprio per questo il campetto è stato utilizzato, almeno fino alla decisione intrapresa di cementificare quell'area, non solo in estate ma anche nel periodo invernale. Venendo poi all'aspetto ambientale su cui si sono espressi anche Gruppo Zero, Legambiente e altre associazioni ambientaliste contro il cemento, va anche detto che il nuovo parcheggio si trova a ridosso del perimetro della piscina comunale, attualmente in uso a Sport Village e così a opera ultimata, ci ritroveremo auto e scooter in manovra praticamente a una distanza forse di 10-15 metri dallo spazio natatorio frequentato anche da bambini e scuola nuoto. Quale allora il reale beneficio in termini di sostenibilità? Mesi fa, prima dell'emergenza Covid, nell'ultimo incontro fra quartiere e cittadinanza, tutti i residenti si sono detti contrari all'opera e a cementificare il verde proprio all'ingresso della Baia, eppure nessuno di noi è stato ascoltato. Ammesso anche che fosse l'unico spazio disponibile, la scelta si scontra con l'idea di una mobilità green, che ha visto già 3-4 anni fa il prolungamento della ciclabile, realizzato e voluto dall'Amministrazione , fino a Lido Pavarotti e al Campo di Marte per incentivare l'uso della bici verso la Baia. Tutto, mentre oggi si torna a costruire con altro cemento».

let. fr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA