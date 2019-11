Una nuova segnaletica per i negozi del centro

PESARO Nell'ambito del completamento dei lavori di riqualificazione e valorizzazione del centro storico arriva anche una nuova segnaletica riservata a negozi, locali e attività commerciali. Si tratta di 24 cartelli che dovranno essere installati in piazza Olivieri e via Pedrotti, via San Francesco, corso XI Settembre (tratto compreso tra via Mazza e via Cartella e tratto compreso tra il Mengaroni e la Pescheria), piazzetta Toschi. Nelle intenzioni del Comune, la cartellonistica dovrà essere omogenea nello stile e in linea con le indicazioni già esistenti relative a luoghi o edifici di interesse turistico e culturale. Il tema della qualità dell'immagine e della comunicazione turistica e commerciale è diventato particolarmente importante a seguito del riconoscimento dell'Unesco di Pesaro città della musica e ha portato pertanto l'Amministrazione comunale a proporre e approvare il progetto di realizzazione di una nuova segnaletica turistica-pedonale per il centro storico. Il progetto prevede la razionalizzazione della segnaletica turistica, concepita su tre livelli di comunicazione: inquadramento generale, percorsi di attraversamento del centro e avvicinamento ai luoghi di interesse, descrizione dei monumenti e degli edifici di importanza storico-artistica. Pertanto, per un adeguato aggiornamento del sistema della segnaletica del centro storico, si è reso necessario realizzare nuove insegne commerciali, con forme, materiali e colori analoghi a quelli utilizzati per la segnaletica turistica e concepiti in modi che si possano facilmente e rapidamente aggiornare in relazione alla presenza e alle esigenze delle varie attività commerciali. Il progetto costa circa 4.500 euro.

