Una movida esagerata Scattano le sanzioni e i gestori si ribellano

PESARO Notificate a ridosso del weekend le sanzioni già annunciate ad alcuni chioschi e locali di viale Trieste e Sottomonte per gli episodi con assembramenti e musica diffusa non conforme alle regole. E ora si annunciano ricorsi per vie legali. I gestori dei locali si sentono presi di mira e per questo in alcuni casi si dicono pronti a presentare opposizione ai verbali ricevuti. Il nuovo polo della movida pesarese da questa stagione si è spostato più a sud verso Ponente e con il cambio di gestione dell'ex chiosco Arcobaleno ora diventato Artevida con cena e dopocena in musica, i problemi legati a ritrovo di giovani, musica e rumore fanno arrabbiare e non poco gli alberghi vicini come l'hotel Mare, Nettuno e Atlantic. Costretto invece a rinunciare al sabato sera con musica in spiaggia c'è lo stabilimento B52 a Sottomonte, a cui mercoledì è stato notificato proprio il verbale dalla polizia locale. Non ci stanno e considerano ingiusto il provvedimento, i titolari dei chioschi Artevida e Las Palmas.

«Mille euro di sanzione per il mancato rispetto delle norme sull'ascolto musica e un assembramento al tavolo, questo ci è stato recentemente contestato a parlare è Vincenzo Bozzetto socio titolare di Artevida valuteremo l'eventualità di fare ricorso soprattutto per il verbale sull'ascolto musica che riteniamo piuttosto pesante rispetto alla realtà dei fatti. In questa stagione abbiamo portato una ventata di novità in un tratto del lungomare finora spoglio, poco frequentato da giovani coppie e ragazzi. Eppure il nostro locale così come il vicino Las Palmas nella stessa serata sono stati colpiti da tre provvedimenti sanzionatori dal servizio di polizia locale. Ben vengano i pattugliamenti delle forze dell'ordine al momento della chiusura dei chioschi dalle 2 di notte, che aiutano a vigilare meglio su alcune situazioni e il via e via in ingresso o in uscita dai chioschi. Da sabato scorso e nella serata di venerdì abbiamo subito notato il passaggio di una pattuglia della polizia locale o dei carabinieri quasi ogni 10-15 minuti. Per tutelare il chiosco, visti i controlli più serrati, stiamo valutando di richiedere un addetto in più della security privata oltre ai due addetti che già presidiano l'accesso, impiegando così il terzo vigilantes nel controllo dei flussi fra la passerella e l'accesso alla spiaggia».

Dalla proprietà dell'hotel Mare mail inoltrate ai gestori di Artevida e al servizio comunale Attività Economiche sono continue, anche dopo la serata dei controlli e il verbale notificato per la mancata relazione sulla conformità dell'impianto acustico. «Gli alberghi e non è solo l'hotel Mare prosegue Bozzetto continuano a lamentare che la musica d'intrattenimento, soprattutto dopo la mezzanotte crea fastidio ai loro clienti, ma il nostro chiosco ha già provveduto a regolamentare il volume e i decibel e l'impianto acustico è stato tarato due settimane fa nella misura di 50 decibel anziché 58, ragion per cui ora non è possibile superare quella soglia di volume consentita. Il controllo della municipale è però arrivato il sabato sera successivo alla messa in regola dell'impianto e non ci sono stati i tempi per produrre la relazione del nostro tecnico del suono da consegnare alla polizia locale al momento della verifica, così ci è stata contestata la mancata relazione tecnica. Non vogliamo essere considerati come un locale che genera caos e assembramenti. I nostri uomini della sicurezza rimangono in servizio fino alla chiusura del locale intorno alle 2 di notte mentre la musica viene spenta all'una. Non è colpa nostra se dopo la chiusura, restano giovani o giovanissimi in strada e alle spalle dei chioschi». Chi è convito invece di opporsi al provvedimento sanzionatorio è lo stabilimento balneare B52 sulla ciclabile di Sottomonte.

«Verbale notificato mercoledì ai miei assistiti riferisce l'avvocato Andrea Bianchi e a cui faremo opposizione - nel corso dell'ultima serata dopo la mezzanotte all'arrivo dei controlli della polizia locale è stato contestato un maxi afflusso e l'assembramento fra il chiosco e l'arenile. Nel frattempo e in attesa di chiarire la propria posizione, i titolari hanno sospeso serate o eventi con dj, in una zona quella di Sottomonte, dove l'orario musica può arrivare alle 3 di notte. Contestata la mancata perizia all'arrivo degli agenti sull'impianto sonoro anche se il vero nodo a cui opporsi riguarda gli assembramenti o meglio cosa le forze dell'ordine intendono per assembramento. La serata del B52 non era una festa e la musica nel dopo cena continua ad essere diffusa anche nei chioschi vicini Masquenada e bagni Bibi. Ci pare azzardato in prima battuta considerare responsabili i gestori per assembramenti se parliamo di un continuo via e via di tanti giovanissimi su suolo pubblico e in particolare lungo la ciclabile, dove la sicurezza privata non può arrivare».

