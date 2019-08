CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Una lettera, un video con le sue immagini e i palloncini bianchi e blu saliti in cielo, fino agli abbracci con il padre del ragazzo che nel nome di Nicholas ha corso per gli azzurri con l'ancora. Musica ed emozione con le coreografie, e poi via al momento clou della quattro giorni del Palio, le gare. Prima batteria con Montegranaro Vismara, Soria e Santa Maria dell'Arzilla. Le batterieLa seconda batteria, vissuta come le altre con attenzione e coinvolgimento dalle tante persone che hanno affollato il circuito superiore della Rocca, protetto...