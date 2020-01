Una legge che tuteli lavoratori e cittadini

PESARO È stata assegnata alla quarta commissione la proposta di legge del consigliere regionale di Italia Viva, il mondaviese Federico Talè, presentata lo scorso novembre con l'obiettivo di aumentare la tutela sanitaria delle persone esposte o che sono state esposte all'amianto. «Non solo dei lavoratori o ex lavoratori addetti ad operazioni di manipolazione di questo materiale o entrati in contatto con esso in modo diretto è il punto fondamentale della legge proposta da Talè -, ma anche dei cittadini che si sono trovati o si trovino in situazioni abitative o familiari con accertata esposizione alle sue pericolose fibre. Il testo normativo garantisce loro, attraverso un programma ad hoc di sorveglianza sanitaria gratuito, l'assistenza, le prestazioni diagnostiche e quelle specialistiche più avanzate, in modo da consentire una scoperta precoce delle patologie correlate e il loro monitoraggio. Per accedere al programma sarà sufficiente rivolgersi all'azienda sanitaria di appartenenza». La proposta di legge, avviato l'iter burocratico, prevede l'istituzione di Sportelli Amianto informativi. «Purtroppo ha specificato Talè - le patologie legate all'amianto, tra cui il mesotelioma, sono in progressiva crescita dalla fine degli anni '80 e si stima che questo trend raggiungerà il picco tra il 2025 e il 2030. Ciò, perché il mesotelioma può manifestarsi anche a distanza di 40-50 anni dalla prima esposizione alle polveri e fibre d'amianto e il periodo di più intenso utilizzo dell'amianto è stato dal 60 al 1985».

