«Una follia concentrare quasi 700 posti letto»

ANCONA «Proprio per essere propositivi oggi abbiamo presentato una proposta di risoluzione relativa a un problema ormai decennale che riguarda il nostro territorio, ovvero la realizzazione e il finanziamento della struttura di finanziamento di Marche Nord al Comune di Pesaro localizzata a Muraglia». Così ha esordito la capogruppo in Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri illustrando ieri in Consiglio regionale la sua proposta di risoluzione. « Sulla questione dell'ospedale unico del nostro territorio - ha spiegato - si è discusso per un ventennio direi, noi abbiamo redatto questo testo partendo da una puntuale ricognizione di tutte le delibere che sono state approvate a partire dal 2011: un percorso che ha riguardato l'organizzazione sanitaria, la localizzazione, la formula finanziaria. Sembra un testo tecnico ma è vi assicuro un testo molto politico. Semplificando queste quattro pagine di risoluzione il succo è dire un no secco all'ospedale unico di Muraglia perché prevede una concentrazione di posti letto ovvero 612 posti letto, più 41 di terapia intensiva più 50 che vi ricordo sono ancora sulla carta: quelli della clinica privata di Chiaruccia per ortopedia che dovrebbe nascere a Fano, quindi quei 50 posti letti esistono solo sulla carta. Voi pensate - ha sottolineato la capogruppo del M5s - quanto sarebbe stato utile invece averli all'interno di strutture esistenti. Quindi si vorrebbe concentrare tutti questi posti letto dentro una struttura, anche immaginandocelo oggi dopo il dramma dell'epidemia a nostro parere sarebbe da folli. Quindi la nostra richiesta - ha concluso Marta Ruggeri - è assolutamente quella di revocare tutti gli atti della giunta regionale relativi al nuovo ospedale dell'azienda Marche Nord a Muraglia perché come sapete è un indebitamento occulto che ci costerebbe quasi un miliardo di euro tra canoni di disponibilità e canoni servizi che l'amministrazione pubblica dovrà pagare ai privati. Queste sono le due richieste, molto politiche, che dovrebbero trovare la sensibilità del nuovo presidente Acquaroli ma anche della giunta perché di questo si parla nel vostro programma».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA