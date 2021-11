Un vertice d'urgenza per la Guardia medica Professionisti in fuga

L'EMERGENZA

PESARO È convocato, in via straordinaria per domani, il comitato di Area Vasta 1 che riunisce i dirigenti dei tre Distretti sanitari di Pesaro, Fano e Urbino e la direzione generale Asur Marche e di Area Vasta, per individuare nuove linee guida capaci di fronteggiare l'emergenza, che impatta pesantemente sui medici di guardia medica e specializzandi della continuità assistenziale. Al tavolo operativo urgente sono chiamati anche i referenti sindacali della medicina generale riuniti in Fimmg e nelle altre sigle.

L'esodo continuo

La sede di Guardia medica di Pesaro è proprio quel presidio che più di altri soffre l'esodo continuo da settimane di medici e giovani medici verso le scuole di specializzazione medica. Soffre seppur a livello contenuto, anche la medicina generale per i primi pensionamenti dei medici di famiglia. Deficit in entrambi i casi, acuiti dall'emergenza pandemica ma legati a doppio filo all'insufficienza di posti di formazione nelle scuole di specializzazione in medicina generale, come ricorda anche l'Ordine dei medici del territorio, pensionamenti maturati e incompatibilità di incarichi a livello regionale, soprattutto per giovani medici. Ragion per cui tutti i contratti scaduti ieri, 31 ottobre, per i medici di guardia in forza nelle tre sedi del Distretto di Pesaro, Gabicce Mare e Montecchio, non verranno rinnovati. La responsabile del Distretto sanitario pesarese ha disposto l'accorpamento nella sede di Pesaro, in viale della Vittoria, 189, del servizio di guardia medica di Montecchio e di quello di Gabicce Mare stabilendo la presenza dal lunedì al venerdì di 1 medico dalle 20 alle 8 e nei prefestivi e festivi di 2 medici nel turno diurno (se possibile anche nel turno notturno).

La denuncia del sindacato Fimmg

«Da mesi denunciano Dario Bartolucci e Alessandro Betonica, medici e referenti Fimmg Pesaro-Urbino Asur Marche e direzione di Area vasta 1, ben conoscevano la situazione dei contratti in scadenza, che inevitabilmente avrebbe portato già da novembre al manifestarsi dell'emergenza nella gestione della continuità assistenziale. Basti pensare che gli ultimi 15 colleghi in forza alle postazioni di medicina di continuità assistenziale di Pesaro hanno presentato le proprie dimissioni all'Area Vasta ormai un mese fa, scegliendo di proseguire con la formazione medico-specialistica».

Preoccupa l'analisi dei numeri a cui Regione e direzione di Area Vasta non possono certo sfuggire. Nella comunicazione della responsabile del Distretto sanitario per la riorganizzazione del servizio viene precisato che su 28 medici già in servizio ne sono rimasti solamente 5, di cui 4 titolari: il calo è dell'82%. Il report in mano ai referenti di Fimmg segnala che con le tre postazioni ci sono 214 turni scoperti a novembre. Ma la situazione potrebbe aggravarsi ancora di più a dicembre in concomitanza con il periodo delle festività e in assenza di nuove immissioni.

Problemi in tutta la provincia

Ma a ben guardare è tutta la provincia che soffre per un servizio di continuità assistenziale ridotto all'osso. Si salva solo il Distretto sanitario di Fano, va peggio a Urbino, nel Montefeltro e nell'entroterra in genere: il terzo medico guardista in servizio alla postazione di Urbino finora è stato costretto a staccarsi per coprire tre o quattro turni nella sede di Urbania. Tre i medici a Sant'Angelo in Vado ma con sei turni scoperti. Situazione difficile anche per il territorio di Mondavio con tre medici ma a fronte di 25-30 turni di continuità tuttora scoperti, o supportati grazie alla continuità di Pergola.

«Nelle tre sedi di continuità assitenziale di Pesaro entra nel merito il dottor Betonica importante è stato il numero di colleghi in uscita, che dai primi giorni del mese inizieranno il percorso delle scuole di specializzazione medica. Al tavolo del comitato di Area Vasta 1 il sindacato Fimmg chiederà di avviare una riflessione sul caso Pesaro, anche dal punto di vista dell'uso che si fa del servizio di assistenza. Significa, che finora medicina generale, servizio di assistenza domiciliare, Adi, residenze protette, carcere e infine anche l'emergenza urgenza con le postazioni del 118, tutti questi servizi hanno fatto perno sui medici della continuità o specializzandi, anche per coprire delle loro proprie carenze, tutto creando per così dire quella tempesta perfetta che ora si abbatte su ogni sede, generando inevitabili accorpamenti per il Distretto territoriale di Pesaro».

Un baratro per i pensionamenti

Se poi si allunga lo sguardo sui medici di famiglia ci si affaccia su un baratro perché nella provincia pesarese secondo il sindacato Fimmg si prevede per i pensionamenti un calo di professionisti entro il 2026 del 41% e del 62% entro il 2030.

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA