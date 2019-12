Un rebus l'avvio dei lavori al parcheggio del cimitero

IL NODO

PESARO Rebus lavori al parcheggio del cimitero e spostamento della Fme: «Non si conoscono ancora i tempi dell'operazione» attacca l'opposizione che torna a fare le pulci sul processo urbanistico che porterà alla realizzazione del posteggio in via Mirabelli, di fianco al camposanto.

L'interrogazione

E lo fa con un'interrogazione del gruppo consiliare Prima C'è Pesaro-Fdi: «Chiediamo - scrive- informazioni sulla realizzazione del nuovo parcheggio in via Mirabelli e sullo spostamento dell'azienda Fme nell'area individuata sull'interquartieri (via Sandro Pertini)». In particolare i consiglieri Emanuele Gambini, Nicola Baiocchi, Giulia Marchionni sollevano più interrogativi: «Quando è previsto l'inizio dei lavori e quale sarà il termine ultimo previsto per la realizzazione del parcheggio di via Mirabelli da parte della Tecno Costruzioni, se è stato stabilito un termine entro il quale l'azienda Fme debba lasciare l'area attuale dove svolge la sua attività, di quanti posti sarà dotato il nuovo parcheggio che verrà realizzato e se sarà possibile installare chioschi per la vendita di fiori, quale è l'effettiva porzione di terreno e su quanti metri si svilupperà il nuovo fabbricato o i nuovi fabbricati nei quali l'azienda Fme svolgerà la propria attività, a chi appartiene lo stabile appena inaugurato sulla stessa zona, limitrofa alla strada Interquartieri, su cui insisteranno i fabbricati nei quali l'azienda Fme svolgerà la propria attività, se il Comune è socio o proprietario (in che percentuale) del nuovo stabile ed eventualmente a quanto ammonta l'importo della locazione percepita, chi ha realizzato le opere di urbanizzazione, chi si farà carico delle eventuali spese di manutenzione del ponte, fino ad oggi era inutilizzato, sotto il quale passeranno i frequentatori dei nuovi stabili realizzati, se l'azienda Fme e la Tecno Costruzioni siano riconducibili alla stessa persona». Intanto, al mercato in programma domani nell'area San Decenzio (ingresso da via Mirabelli), saranno disponibili 100 ulteriori posti auto per la sosta gratuita di 90 minuti. Il permesso sarò valido per tutti i giorni di mercato, compresi quelli straordinari.

Posti in più

I 12 posteggi, che occupavano la nuova area parcheggio, verranno invece spostati all'interno del mercato, nelle zone attualmente libere. Il trasferimento consentirà di utilizzare l'area, ampliando lo spazio parcheggio riservato bici e motocicli, destinando l'area anche al parcheggio di vetture.

th. del.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA