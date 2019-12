Un po' di numeri

Sostegno alle famiglie

Il trend dal 2014 al 2019

C'è un trend positivo nell'utilizzo del fondo anticrisi. Secondo i dati raccolti dalla Cgil dal 2014 al 2019 diminuisce il numero delle domande e cresce il numero di quelle che ottengono risposta. Nel 2014 sono stati stanziati dal Comune 100mila euro, sono arrivare 307 richieste, ne sono state accolte 106 con un'esclusione del 23,78%. L'anno successivo, stanziati 1.10mila euro le domande furono 167, ne vennero accolte 129 con un'esclusione del 22,75%. Nel 2016, stanziati 123mila euro, arrivarono 152 domande, di cui 125 soddisfatte pari al l'82,24%. Nel 2017, stanziati dal Comune 168mila euro, gli avvisi per chiedere l'accesso al fondo furono due. Il primo annoverò 91 domande, 22 escluse pari al 24,18%. Al secondo avviso risposero 160 richieste, 44 furono escluse con una risposta pari al 78,43%. Nel 2018, il fondo ammontava a 189mila euro, le richieste per accedere al fondo furono 204, 33 domande vennero escluse e il Comune riuscì a rispondere all'86,08 delle domande. Nell'anno in corso, il Comune ha stanziato 130mila euro, le richieste sono state 177 delle quali 25 non ammesse. la soddisfazione è stata dunque pari all'85,88%.

Nel bilancio di previsione del 2020 il Comune ha stanziato 250mila euro prevedendo però anche di impegnare altre 250mila euro da versare a Marche Multiservizi per integrare i costi delle bollette elettriche, del gas e dell'acqua alle famiglie o alle persone in difficoltà economiche.

