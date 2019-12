Un piano per l'area sportiva in disuso

PESARO A Villa San Sartino un altro spazio sportivo oggi abbandonato e inutilizzato potrebbe essere sistemato grazie a un accordo che mette insieme Comune, società di calcio e un importante sponsor. Stiamo parlando dell'area verde dismessa, compresa fra via Ponchielli e via Togliatti-Paganini, prima di arrivare alla piscina deel Pentathlon. Per il recupero di quello spazio ad uso sportivo, c'è un vecchio progetto del Villa San Martino calcio. «L'area sportiva è pubblica - entra nel dettaglio l'assessore ai Lavori pubblici Enzo Belloni ed è stata la società Villa San Martino a farsi avanti con un progetto di rivitalizzazione. Un intervento, che come è stato pensato dalla società stessa, prevede l'impiego di risorse importanti». Del progetto è stato accennato nei giorni scorsi in consiglio comunale rispondendo al consigliere d'opposizione Emanuele Gambini. Per quanto riguarda i campi di pallacanestro il Comune è in contatto con uno sponsor per la sistemazione di due campi cittadini, uno di questo è proprio quello di Villa San Martino. «La proposta del privato è rivolta a due aree polivalenti oggi presenti con l'intento di riportare in vita i campi da basket. Risorse che saranno così garantite - rimarca Belloni e destinate al retro del campo da calcio del Villa San Martino, oltre alla riqualificazione di vecchio campetto da basket, in disuso ma che ha una valenza storica, tant'è che veniva chiamato il campo di Falcioni e Guerra per la vicina concessionaria». La società dovrà però provvedere a investire risorse proprie per sistemare l'ex campetto da skate che diventerà invece un campo da calcetto.

let. fr

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA