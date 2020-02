«Un meccanismo quello della rotazione - puntualizza Ippaso - che abbiamo richiesto all'ufficio viabilità del Comune anche per altre zone dove sono presenti attività. Per esempio i tecnici stanno valutando una proposta di modifica a Soria per gli stalli di fronte al Conad. L'altro aspetto che vogliamo riportare all'attenzione - prosegue - è il ripristino della sosta gratuita dalle 13 alle 15 valida in tutti i parcheggi blu. Rivedendo l'attuale impostazione si verrebbe incontro anche ai ristoratori. Infine c'è l'annoso problema di via Passeri e i tratti vicini, dove facendo proprie le richieste dei residenti, contenute nella raccolta firme inviata all'Amministrazione, si chiede in alcuni tratti la modifica del divieto di sosta 0-24 introducendo la sosta dalle 20 alle 8 del mattino, garantendo comunque l'accesso e la visibilità del museo Rossini». Poi c'è il caso della zona del centro tra corso XI Settembre e piazzale Primo Maggio. Un tratto che merita più decoro e valorizzazione prendendo come baricentro la chiesa di Sant'Agostino. Il piazzale soffre, chiosa il titolare di Prima Piada, a fianco all'ex carcere minorile. «Noi commercianti intendiamo incontrare il sindaco o l'assessore competente riferisce tutto è ancora fermo da mesi, eppure intorno è il caos. Auto in doppia fila, mancanza di posti auto anche di fronte al palazzo Inail e un piazzale utilizzato da tutti come un parcheggio. Unica soluzione prospettata e su cui chiediamo un impegno dell'Amministrazione, è la pedonalizzazione della parte centrale del piazzale, fra i condomini, il bar e l'area verde attigua a Sant'Agostino».

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA