Un investitore per Villa Marina la sfida è dura

L'OPERAZIONEPESARO «Il complesso sportivo di Villa Marina in abbandono, diamo in gestione l'area a prezzi simbolici». La denuncia arriva dal consigliere della Lega Giovanni Dallasta. «Vedere l'impianto di Villa Marina deteriorarsi giorno dopo giorno è un colpo al cuore. Un colpo per l'intera città che ha perso un luogo simbolico e che si definisce dello sport. La sensazione che trasmette quell'immobile è di totale abbandono. Stessa effetto lo crea l'immobile di proprietà dell'Inps, attualmente rivestito da un impalcato e reti di...