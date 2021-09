Un gazebo per il direttore di Fano Tv finito nel mirino dell'Ordine dei medici

FANO Dal 15 ottobre farà allestire un gazebo all'aperto, fuori dagli studi televisivi, Marco Ferri, direttore di Fano Tv, finito nel mirino dell'Ordine dei medici che ha inviato una segnalazione alla Prefettura e all'Ordine dei giornalisti per accertare se il suo comportamento violi le regole deontologiche della professione spingendosi al di là della cosiddetta disobbedienza civile per sconfinare andando contro alla legge. L'attenzione dell'Ordine dei medici è sulle posizioni no pass del giornalista e chiede di vigilare su questo aspetto. «Io mi assumo la responsabilità di quello che dico - ha ribattuto Ferri ieri mattina presentando la rassegna stampa - ma non ho mai avuto alcuna intenzione di andare contro la legge. Ho riferito quale sia il mio pensiero che chiunque può leggere andando sulle mie pagine social. Non farò nè il vaccino nè il tampone e dal 15 ottobre quando entrerà in vigore il Green pass allargato lavorerò in esterno, fuori dallo studio, allestendo un gazebo all'aperto da cui potrò condurre. Sono coerente con il mio pensiero ma non ho mai invitato nessun altro a non fare il vaccino. Non mi reputo neanche un no vax bensì sono per la libertà individuale e respingo qualsiasi obbligatorietà».

