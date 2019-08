Un decreto ingiuntivo per la Provincia «Ci deve 75mila euro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOPESARO Riaprirà il 2 settembre dopo la pausa estiva, l'impianto natatorio Pentathlon di via Togliatti, che prosegue l'attività sotto la gestione della Federazione Italiana Pentathlon Moderno. Dopo una partenza a rilento i numeri sono in crescita ma restano i dubbi sulla gestione futura dell'impianto fra Federazione e Comune o con l'eventuale ingresso di una società esterna ma collegata alla Federazione. Quasi 500 sono le presenze giornaliere, suddivise per le varie attività natatorie, che accedono in media all'impianto. A fare il...