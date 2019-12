Un corso formativo sulla micro mobilità

PESARO La flotta dei monopattini elettrici oggi presenti in città è stata incrementata dalla società gestore del servizio e il nuovo mezzo di micromobilità sta iniziando ad essere sempre più diffuso. Verificare il comportamento di chi lo utilizza potrebbe però non essere così semplice anche per gli agenti stessi, che qualche settimana fa, hanno concluso un primo corso di formazione. Il maggiore Gianluca Guerra del servizio Gea precisa comunque che, in attesa delle disposizioni del comando, non c'è ancora ad oggi un riferimento normativo specifico che individui con chiarezza quali comportamenti sanzionare. Tradotto se l'utilizzo del dispositivo è ormai diventato facile per i pesaresi tramite l'applicazione dedicata al loro utilizzo, far rispettare a tutti le normali regole di comportamento in strada utilizzando il buon senso, non sarà così immediato. Durante il corso di formazione è stato spiegato agli agenti che in attesa di un quadro normativo nazionale definito, dal momento che non possono essere equiparati ai ciclomotori, le eventuali sanzioni saranno riferite solo al rispetto dell'ordinanza comunale in vigore. Oggi infatti in città vige una sperimentazione per la micro mobilità. Chi utilizza il monopattino al di fuori dei tratti e delle aree consentite sarà multato. Più difficile invece sanzionare comportamenti scorretti mentre si è in sella al monopattino. Dopo le festività, inoltre, nuove dotazioni sono in arrivo per i vigili, parliamo dei cosiddetti distanziatori di sicurezza di cui saranno dotati gli agenti: l'evoluzione dei vecchi sfollagenti, ovvero Bastoni allungabili e auto retrattili a garanzia della sicurezza personale. In tutto un centinaio di nuovi dispositivi, che faranno parte della normale dotazione.

