Un cartello rosso esposto come un trofeo. Vinti qui i 5 milioni del primo premio della Lotteria Italia. E' caccia al vincitore e le probabilità che sia pesarese sono altissime. Il concorso a premi con estrazione in diretta durante la trasmissione I soliti ignoti Il Ritorno ha consegnato a Pesaro i 5 milioni di euro del primo premio. Era abbinato al biglietto serie E409084. E' mattina presto quando il numero di serie viene controllato dalle ricevitorie. La tabaccheria Cardinali di Marcello Bucci in piazzale Lazzarini ha la matrice vincente. Il biglietto è stato venduto lì.

Le matrici

«L'ho scoperto dopo aver controllando i codici - racconta il titolare siamo molti felici per il destinatario ma anche per la nostra attività. È il primo premio in Italia e quindi tutta la nazione ne parla. E poi è un gioco a premi che fin da piccolo mi ha appassionato, ci sono molto legato». Ma sul vincitore non ci sono sospetti, solo ipotesi. «Potrebbe essere chiunque, davvero non lo possiamo sapere. Abbiamo tanti clienti fissi, ma con pochissimi turisti in giro quest'anno a causa del Covid, credo sia qualcuno della zona» spiega. La tabaccheria è la prima che si incontra andando in centro storico dalla stazione di autobus e treni. Quindi qualche possibilità che non sia un pesarese c'è. Ma ancora nessuna telefonata al tabacchi. «Chissà se chiamerà, per ora nulla. E non è detto che lo faccia. Con i biglietti della Lotteria non è scontato vedere la gioia negli occhi di chi vince». Gioie che Bucci ha invece visto più volte grazie ai gratta e vinci. «La fortuna è già stata qui. «Hanno vinto 500mila euro, 50mila euro con i Gratta e Vinci, anche 10 mila ma sono premi più immediati. Ce ne accorgiamo subito. Chi ha vinto mezzo milione aveva chiesto una sedia per potersi appoggiare. Non ci credeva. Ma un premo così importante non era mai capitato In ogni caso chiunque sia il vincitore dei 5 milioni della Lotteria siamo contenti per lui, speriamo che si faccia sentire». I tagliandi vincenti dei gratta e vinci sono appesi alle pareti della tabaccheria. E anche la matrice è già stata fotocopiata pronta per finire in bacheca. Quello che è certo è che la Lotteria continua a tirare tra i clienti, almeno a Pesaro.

I tempi dell'acquisto

«Abbiamo venduto moltissimi biglietti sin da fine estate, poi verso dicembre ogni giorno tanti clienti hanno comprato i tagliandi. e credo che quello vincente lo abbiamo venduto negli ultimi 10 giorni. Mai ci saremo aspettati un premio simile, una bella botta». Eppure a causa del Covid, quest'anno la lotteria Italia ha subito una considerevole contrazione della vendita dei tagliandi. Infatti, ne sono stati venduti 4,6 milioni con un salto indietro di 42 anni ai numeri del 1978 (erano stati stampati 10 milioni di biglietti). Il presidente della federazione dei tabaccai pesaresi Lorenzo Paolini:

Le congratulazioni

«Mi congratulo per il collega che ha venduto il biglietto e sono felice per il vincitore del premio di questa lotteria. Finalmente una bella notizia in questo critico momento sperando che il vincitore ne faccia buon uso». E mentre la città si interroga su chi possa essere il fortunato e si chiede come spenderebbe questi soldi, il fortunato brinda nel più stretto anonimato.

Luigi Benelli

