Un bosco per le vittime del Covid alberi da frutto davanti al Campus

PESARO È in occasione della presentazione del programma della Land Art del Furlo, che il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, ha lanciato l'idea di Un bosco in memoria delle vittime del Covid, con molti alberi da frutto come segno di rinascita. «Abbiamo deciso di creare un bosco in memoria delle vittime del Covid nel territorio provinciale - ha annunciato Giuseppe Paolini - L'area individuata è di circa 2 ettari, di proprietà della Provincia di Pesaro e Urbino, nella zona del Campus scolastico di Pesaro. Ho chiesto che vengano piantati molti alberi da frutto, per dare un segno di rinascita dopo tanto dolore».

La Provincia ha coinvolto anche l'Assam regionale, che si è resa disponibile a fornire gli alberi e a collaborare per la piantumazione. Alla Casa degli Artisti Paolini ha chiesto di essere partner in questo progetto. Nelle intenzioni il bosco dovrebbe vedere la piantimazione di circa 600 alberi, uno per ogni vittima del Covid nella provincia di Pesaro e Urbino. «Quello che ho in mente - ha aggiunto - non è un bosco fine a se stesso, ma un luogo che abbia al suo interno delle sculture, creando anche momenti di riflessione. Abbiamo già coinvolto l'artista Leonardo Nobili, che realizzerà un'opera, saremmo felici se la Casa degli Artisti ci affiancasse in questo obiettivo». La proposta è stata subito accolta dal presidente e fondatore della Casa degli Artisti Antonio Sorace e dalla co-fondatrice Andreina De Tomassi. Non è un caso, infatti, che l'idea del presidente, ben si sposi con il progetto di Land Art del Furlo, tra i primi ad essere lanciato sul territorio nazionale, che quest'anno propone un percorso alternativo: dopo la tavola dell'accoglienza, realizzata da 16 pittori e utilizzata per i vari momenti conviviali, la tradizionale passeggiata si trasformerà in un cammino artistico nel bosco di Sant'Anna, nella Gola del Furlo. Verranno infatti depositate lungo un sentiero preesistente, tra querce, frassini, acacie, ginestre, delle piccole piattaforme, dei tappeti, da percorrere a piedi nudi. Sono tessere, di 1 metro per 2 metri, dipinte, graffiate, mosaicate.

E' solo un primo passo: sarà un walking in progress che durerà qualche anno e che porterà 100 artisti a creare una pavimentazione ad anello in un'opera collettiva. «Il percorso a piedi nudi è un atto di devozione alla natura e all'arte, un Cammino composto da tante tessere come un Domino, un gioco collettivo, per costruire una strada colorata, pacifica, libera», ha sottolineato Antonio Sorace. Questo percorso, si riallaccia all'idea del bosco in omaggio alle vittime del Ccovid: un modo per arricchire un luogo che deve rappresentare la vita e unirla all'arte, che possa essere fruito da un pubblico di tutte le età in qualsiasi stagione dell'anno. Inoltre, il legame tra la Casa degli Artisti e il nostro territorio, si rafforzerebbe nel segno dell'arte. nel rispetto della natura e dell'ambiente, argomenti da sempre molto cari a Giuseppe Paolini, sposandosi anche con il progetto ideato dal sindaco del Comune di Pesaro Matteo Ricci che ha avuto l'idea di costruire monumento dedicato alle vittime del Coronavirus e agli operatori sanitari dell'ospedale cittadino.

