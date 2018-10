«Tutto il palazzo avvolto da una nebbia come pece»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE TESTIMONIANZEPESARO «Le grida, il fumo, gli scoppi: abbiamo avuto tanta paura anche perchè non ci siamo subito rese conto di quello che stava accadendo nella palazzina a fianco». Le inquiline del civico 42 di via Cicognani si sentono quasi delle miracolate. Sono frastornate, infreddolite e intabarrate nei cento grammi stretti su pigiami e tute da casa ma stanno bene e i loro appartamenti, nonostante siano contigui allo stabile incendiato, non hanno subito danni. «Vetri in frantumi»Il fumo ha invaso l'appartamento al piano ammezzato...