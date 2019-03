Tutto il centro in un'app pacchetto da 51mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INNOVAZIONEPESARO Una città più accessibile e tutta a portata di un clic. Ora si può fare grazie a una app innovativa per smartphone e tablet, che permetterà di migliorare l'accessibilità al centro città per pesaresi e turisti. Sarà un'applicazione a supporto dell'info mobilità, realizzabile grazie alle risorse provenienti dai fondi europei integrati Iti per lo sviluppo urbano. Il supportoUn investimento di 51 mila euro per mettere in rete i servizi legati alla mobilità green e alla viabilità di Pesaro e Fano. A progettare questo...