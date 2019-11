Tutte le piazze della droga

LA MAPPA

PESARO Più attenzione alla sicurezza per le piazzette e gli spazi del centro storico, parchetti urbani e aree dei quartieri più lontani dal centro, perché rispetto allo spaccio di droga non c'è solo il Miralfiore su cui tenere alta l'attenzione. Di interventi di prevenzione, decoro e per evitare situazioni a rischio anche fra i minori, si parlato venerdì nel corso della commissione comunale Sicurezza. Il consigliere d'opposizione della civica Prima c'è Pesaro Nicola Baiocchi, e gli altri consiglieri comunali, hanno incontrato il comandante della polizia locale Gianni Galdenzi e il maggiore Gianluca Guerra. Tra i punti sensibili anche largo Miccichè per il quale si chiedono più occhi e più passaggi delle forze dell'ordine.

Lotta allo spaccio

«Per il parco Miralfiore ha rimarcato il capitano Guerra viene garantito un servizio costante con due agenti dalle 7.30 fino al tardo pomeriggio. Via via che arrivano segnalazioni di problematiche anche da altri quartieri interveniamo con controlli e dove necessario stiamo applicando il Daspo urbano per l'allontanamento dei soggetti a rischio per 48 ore». «Ci sono aree della città - ha spiegato Baiocchi - per le quali chiediamo anche passaggi in più della polizia locale. Dal giardino Riz Ortolani in via Sabbatini, al parco delle Rimembranze, fino al parcheggio di piazza Puccini a Villa San Martino senza dimenticare le lamentele dei gestori di attività al pubblico di piazzale Matteotti e di largo Miccichè che rimane ancora nascosto e poco presidiato, punto di ritrovo fra soggetti a rischio e baby gang. I gestori dell'edicola di piazzale Matteotti e del chiosco bar, oltre al salone di parrucchieria sul retro, segnalano situazioni a rischio. Non c'è solo il nodo del micro spaccio o delle risse, le segnalazioni raccolte parlano anche di casi di bullismo e ancora peggio di favori sessuali che coinvolgono anche minori».

Per il momento in largo Miccichè è stata attivata una telecamera fissa, dopo l'impegno congiunto di Comune, Questura e forze dell'ordine. Un altro occhio elettronico è in arrivo, compreso nel pacchetto di spycam del progetto Scuole sicure, insistendo sul piazzale l'edificio scolastico Mamiani. Non a caso il nodo del degrado della piazzetta è particolarmente sentito dal preside Roberto Lisotti, che da tempo aveva sollecitato gli Enti a rendere più sicuro per i ragazzi e gli studenti, quello spazio a rischio. Contestualmente i consiglieri d'opposizione Baiocchi e Totaro, hanno chiesto alla polizia locale di rimuovere anche le ultime roulotte ancora presenti nel parco XXV Aprile, in attesa della partenza degli interventi previsti nel bando periferie.

Lotta al degrado

«Ci sarebbero una serie di problematiche legali-amministrative e burocratiche, ci è stato riferito commenta Totaro». Le baracche di fortuna non sono state più state issate. Sono state sequestrate e portate via dai vigili cinque roulotte, perché prive di documenti in regola fra assicurazione dei mezzi e documenti d'identità dei soggetti rom. Restano ancora tre camper stanziali nello spazio fra via dell'Acquedotto e parco XXV aprile ma in questo caso i vigili non potrebbero al momento intervenire perché chi ci vive ha documenti in regola e comunque sono soggetti identificati e conosciuti dalle forze dell'ordine, e quindi già monitorati.

Letizia Francesconi

