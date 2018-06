«Tutelati degenti e personale per l'estate di Marche Nord»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SANITÀPESARO «Coniugate le due esigenze: diritto del personale alle ferie e assistenza ai pazienti». Da piazzale Cinelli l'azienda ospedaliera Marche Nord si dice ampiamente soddisfatta per il Piano ferie 2018 che non vedrà, come avveniva in passato, accorpamenti di reparti tra il San Salvatore e il Santa Croce o una contrazione dell'attività chirurgica (se non un lieve calo nelle due settimane centrali di agosto) e diagnostica. Garantite al contempo le ferie del personale.Gli incontriL'inizio non era stato dei migliori. La prima bozza...