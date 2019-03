Trovato ucciso in cucina era legato e imbavagliato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL GIALLOSAN LORENZO IN CAMPO Un'ora di puro terrore prima che la morte lo portasse via. Sesto Grilli, artigiano in pensione di 74 anni, è stato trovato morto domenica notte nella cucina della sua abitazione di via Roncaglia 68, legato a una sedia da un nastro adesivo grigio, con la bocca tappata e il corpo livido di macchie ipostatiche diffuse anche sul volto e sulle braccia. Il decessoCondizioni legate al decesso avvenuto circa 24 ore prima del ritrovamento e che potrebbero al momento nascondere anche i segni di un violento pestaggio subito...