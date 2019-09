«Troppi ostacoli Si trovi un modo per fare musica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOPESARO «Noi, le idee ne avremo per dare servizi e offrire vivacità in centro, ma siamo frenati dalle regole stringenti, e dai condomini residenti, vicini alle attività, che si lamentano per rumore e musica». A dirlo, affrontando uno dei problemi di sempre per chi vive o gestisce un'attività di pubblico esercizio in centro, sono i giovani gestori del bar-food La Cantinetta e del caffè letterario Ludicanto di via Almerici. «Si può e si deve migliorare e incentivare le nuove idee per portare passeggio e un miglior appeal in centro,...